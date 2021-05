Confiesa su rencor a Victoria Ruffo

El actor Eugenio Derbez se abrió durante la segunda temporada de De viaje con los Derbez, donde habló con su hijo José Eduardo sobre el tiempo en el que no lo podía ver por su pleito con Victoria Ruffo.

Ambos recordaron la ocasión en la que Eugenio "secuestró" a José Eduardo al salir de la escuela para llevarlo a comer. Cuando regresaron, Victoria ya estaba llamando a la policía.

"No secuestré a mi hijo, estaba pasando tiempo con él, sin permiso de su mamá. Mi desesperación más grande de la vida era que tú pensaras que yo te había abandonado o que ya no me interesaba verte", a lo que agregó: "Yo no me podía acercar a tu casa, tu mamá, durante el proceso legal del pleito, acabó quitándome la patria potestad, eso se me hizo muy drástico porque solo se lo haces a un criminal. Legalmente no me podía acercar a ti".

Eugenio aseguró que, en ese caso, sí fue secuestro, pero fue "por amor".

También contó que trataba de llegar a José Eduardo incluso disfrazándose, recordando la vez que Ruffo se fue a Colombia a grabar una telenovela y ni en esas circunstancias se le permitió estar con José Eduardo.

El comediante también admitió que aunque siempre le piden que "suelte el asunto", tal vez esta vez, que su propio hijo se lo pidió, lo haga.

Por otro lado, Eugenio y Alessandra lo hablaron también, donde Eugenio explicó que José Eduardo le había comentado que no había escuchado de su padre, ni para bien ni para mal.

"Sabe que le tengo mucho rencor a su mamá, y sí. No te puedes imaginar lo que es que yo te quite hoy a Aitana y que no la vuelvas a ver en 5 años. Me odiarías con toda tu alma", dijo Eugenio a Alessandra.

Cuando se le cuestionó a Victoria Ruffo sobre el tema, aseguró que no verá el programa, y aseguró que su relación con Eugenio es nula, dado que lo único que tienen en común es José Eduardo.