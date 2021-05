'Hay que sufrir para estar en las finales'

- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que ha estado más en el club inglés que en otros porque le da todo lo que necesita.

"Le dan al entrenador todo lo que necesita. Por supuesto inversión, amigos. Los jugadores saben que todo el mundo me apoya en el club, en la directiva. Estoy cómodo. Lo tengo todo. No puedo pedir más para hacer mi trabajo. Compartimos las victorias, las derrotas. Cuando perdemos no me culpan a mí, igual que cuando ganamos no soy yo el responsable. Así trabajamos aquí", explicó.

Sobre la final de la Liga de Campeones, Guardiola apuntó que es "un privilegio" estar en ella.

"Cuando empecé mi carrera no esperaba ni jugar una sola final. Sé lo que les voy a decir a mis jugadores. Al que esté nervioso o ansioso le diré que es lo normal. Cada uno intentará manejarlo de la mejor manera posible. El que esté tranquilo y relajado, también es normal", apuntó.

"Hay que sufrir para ganar las finales. En muchos momentos hay que se resiliente, porque sabes que son momentos que van a pasar", expresó.

HABLA TUCHEL

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, negó en rueda de prensa que la final sea un duelo entre él y Guardiola porque no es "un partido de tenis".

"Nunca he sugerido que esto sea él contra mí, porque esto no es tenis. Estoy seguro de que hemos preparado a los equipos lo mejor que hemos podido. Ya nos conocemos, hemos jugado varias veces y mañana va a ser un partido muy diferente", dijo el alemán.

"Siempre ha sido complicado jugar contra el Barcelona, el Bayern o el City. Guardiola tiene una mentalidad ganadora increíble y este City seguramente sea el equipo más fuerte del mundo", destacó.

"Es un gran sensación llegar a una final como esta. Confío en todo el mundo, todos tienen hambre. Están muy concentrados y son muy disciplinados. Ayer tuvimos una sesión de entrenamiento más táctica, la de hoy será mucho más ligera", añadió.

El técnico germano confirmó que no tiene ningún jugador lesionado y que N'golo Kanté, que se perdió el último partido de la Premier por un problema en los isquiotibiales, y Edouard Mendy, con un fuerte golpe en las costillas, están disponibles.