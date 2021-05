Recibe secretario de Estado de EUA a vicepresidenta de Colombia; reiteran alianza

Así lo informó el Departamento de Estados en dos comunicados en los que señaló que Blinken consideró esta reunión como una oportunidad para "profundizar" la colaboración bilateral y destacó el trabajo común en diferentes ámbitos.

El titular de Exteriores de EUA "reafirmó la alianza duradera que nuestros dos países han mantenido durante décadas, basada en un compromiso con la democracia, la seguridad de nuestros pueblos y la prosperidad mutua", detalló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Blinken expresó, además, su preocupación por las protestas en Colombia, que hoy cumplen su primer mes, y sus condolencias por la pérdida de vidas durante las movilizaciones, al tiempo que defendió "el incuestionable derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente".

Asimismo, afirmó que el diálogo convocado por el presidente Iván Duque es "una oportunidad para que el pueblo colombiano trabaje conjuntamente en la construcción de un futuro pacífico y próspero".

Ramírez subrayó, por su parte, la larga historia entre ambos países, que colaboran por los valores compartidos de democracia, desarrollo y creación de puestos de trabajo, de acuerdo al Departamento de Estado.

La vicepresidenta invitó a Blinken a que visite Colombia en el segundo semestre de este año, reveló un comunicado difundido por la Vicepresidencia colombiana.

Ramírez culminó este viernes un viaje a EUA, iniciado hace una semana, en un momento en que el Gobierno de Duque enfrenta protestas que ya cumplen un mes.

Durante su periplo, que comenzó en Nueva York, Ramírez se ha entrevistado con congresistas, miembros de centros de pensamiento, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entre otros.

El comunicado de la Vicepresidencia colombiana señaló que de esta visita Ramírez se lleva la disposición de las autoridades de EUA para fortalecer los lazos bilaterales "por el desarrollo económico, la generación de empleos y la defensa de la democracia".

Ramírez hizo hincapié también en el interés de Colombia de acelerar su plan de vacunación contra la pandemia: "Todas las vacunas que nos puedan dar en este momento, son bienvenidas. Tenemos la logística para poder aplicarlas aceleradamente”, dijo.

Este viernes, la campaña 'Defender la Libertad: un asunto de todos', una red de organizaciones civiles, estudiantiles y de derechos humanos que hace seguimiento a las manifestaciones, denunció que al menos 59 personas han muerto en las protestas.

El portavoz de la red, Óscar Ramírez, aseguró que "el uso indebido de armamento" por parte de la fuerza pública "ha dejado cerca de 866 personas heridas, 51 de estas por lesiones oculares y 70 fueron heridas por armas de fuego".

Según cifras oficiales de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, en el mes de protestas han muerto 43 personas, aunque solo 17 víctimas civiles y 2 uniformados tienen nexo directo con las manifestaciones.

Good to discuss our close cooperation on security, rural development, and counternarcotics with Colombian Vice President and Foreign Minister-Designate @mluciaramirez. We stand in solidarity with all Colombians working toward a more peaceful, prosperous future. pic.twitter.com/2TDs0Br0Ls