Carlos Cañizales expondrá campeonato ante Esteban Bermúdez

Y es que luego de cumplir ayer de manera satisfactoria con la ceremonia de pesaje oficial, los protagonistas de la cartelera de doble campeonato se reportaron listos para ver acción

El “CCC” Cañizales, expone por tercera ocasión su cinto mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés). Durante su paso por la báscula registró un peso de 48,800 kilogramos.

Su retador, el mexicano Esteban Bermúdez, quien va por su primera gran oportunidad dentro del mundo del boxeo dio un peso de 48,600 kilogramos.

Weigh in done in Mexico City:

Carlos Cañizales: 107.6 lbs

Esteban Bermúdez: 107.1 lbs

WBA Light Flyweight Championship

Who will win?

