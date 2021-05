Laura Bozzo estalla contra quienes la critican por su look ‘rockero’

Tras ser constantemente objeto de burlas por su participación en Las estrellas bailan en el programa Hoy, la polémica conductora Laura Bozzo decidió encarar a sus detractores.

Esto luego de que la peruana, nacionalizada mexicana, estallara contra quienes criticaron su más reciente “look” en el show.

Bozzo ha mostrado en cada emisión del programa que no teme usar ciertas prendas para sorprender a los jueces y a la audiencia, sin embargo, la han hecho blanco de bromas por parte de internautas que no dudaron en hacer lo mismo con su más reciente vestuario, con el que se caracterizó como una estrella del rock para bailar el tema A quien le importa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

Pero Bozzo no se quedó callada al señalar que le tiene sin cuidado que la llamen “vieja ridícula”.

“Me vale que me insulten que me digan vieja ridícula momia, yo soy así y nunca cambiare, este vestuario fue para el bailando de @programahoy Me encantó, saben que critiquen menos y disfruten mas adoro mi cuerpo me siento orgullosa y si no les gusta pues con la pena”, expresó la conductora luego de que la cuenta de Instagram del programa Suelta la Sopa la comparara con “La tigresa del oriente” y Britney Spears, quienes al igual que ella lucen un enterizo con estampado de animal-print.

Algunos usuarios de redes sociales la han señalado no sólo por los atuendos que usa en Las estrellas bailan, también por la actitud “soberbia” y “prepotente” con la que dicen que se desenvuelve en la competencia, pues destacan que nunca pierde la oportunidad para pelear con los jueces.

“Laura parece el COVID”, “Tendencia en el manicomio, dirán”, ”De espanto”, “Mala decisión las tres”, “Horror”, “Qué susto”, son algunos de los comentarios que se lee en la publicación.