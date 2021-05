Real Madrid se refuerza con David Alaba

El Madrid indicó que Alaba, de 28 años, aceptó un contrato por cinco años.

“El nuevo jugador madridista destaca por su polivalencia y versatilidad. En defensa brilla como central y como lateral izquierdo, pero también se desenvuelve a la perfección en el centro del campo”, enfatizó el conjunto merengue en un comunicado.

#HalaMadrid

I leave a special club for another special club. I am really happy and honored to join Real Madrid. After so many years in Munich I will face a new challenge and I will give my best to continue the club's special history. @realmadrid pic.twitter.com/1qyo1wMcy1