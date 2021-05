Christian Nodal también bloqueó a Brenda Zambrano de sus redes por ¿Belinda?

La que se sorprendió al saberse bloqueada de la cuenta de Instagram de Christian Nodal, fue la modelo Brenda Zambrano, quien no daba crédito ante tal suceso.

El pasado miércoles, por medio de su cuenta de Twitter, la también participante de Guerreros 2020 comentó que tras enterarse del compromiso de los "Nodeli", quiso mirar las fotos de la pedida de mano en Instagram, para darle "Me gusta", pero se sorprendió al estar bloqueada por Nodal.

"No me había dado cuenta que Nodal me tenía bloqueada. Yo iba de chismosa a sus fotos para darle 'like' y pum, bloqueada", expresó una de las integrantes más queridas por los fans de Acapulco Shore.

Jajaja no me había dado cuenta que el nodal me tenía bloqueada jajaja asuuu yo iba de chismosa a sus fotos para darle like y pum bloqueada jajajajajajajajaua — Brenda Zambrano (@brenzambranoc) May 26, 2021

De inmediato, sus más de 800 mil seguidores le preguntaron la razón y Zambrano cree que fue por una ocasión en la que llamó al cantante "inventado".

Solo recuerdo que un día cuando empezó con la Bebesita beli le puse inventado jajaja no recuerdo otra cosa — Brenda Zambrano (@brenzambranoc) May 26, 2021

Que cosas jajaja creo que solo un día le dije que era un inventado pero así comentario como mil cuentas no pensé que se tomaría el tiempo de boquearme — Brenda Zambrano (@brenzambranoc) May 26, 2021

Zambrano no ha sido la única bloqueada en redes sociales por el artista de regional mexicano, ya que el conductor de TV Azteca, "Capi" Pérez, también sufrió la misma suerte por segunda ocasión, según dio a conocer a través de sus historias de Instagram.

El cómico presentador preguntó a sus seguidores si el no ver íconos, ni fotografías en un perfil de la red social significaba que estaba bloqueado.

"Si esa es la respuesta, entonces creo que Christian Nodal ya me bloqueó", aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ❦☽✰ (@chamonic3)

El motivo del bloqueo se desconoce, pero la última interacción que tuvo el periodista con la cuenta de Nodal, fue en el "post" del anuncio sobre su compromiso, donde se "autoinvitó" al evento.

¡Ya me salió evento raza! pic.twitter.com/nZpZxLqYtb — El CAPI Pérez (@elcapiperez) May 25, 2021