Reboot de Rugrats muestra abiertamente gay a 'Betty', madre de 'Lili' y 'Fili'

Quienes disfrutaron de la serie original en los 90, recuerdan al personaje como irreverente y activista. En dicha versión, la madre de los gemelos está casada con “Ulises DeVille”.

En la nueva producción, “Betty” está separada del papá de sus hijos. Esto se sabe gracias a la actriz Natalie Morales, quien da voz al personaje, en una reciente entrevista con AV Club, donde destacó lo importante que fue para ella poder representar a la comunidad LGBTQ, del que también es parte, ya que la actriz se define como queer.

“Betty es una madre soltera con su propio negocio que tiene gemelos y todavía tiene tiempo para pasar el rato con sus amigos y su comunidad, y creo que es genial porque sirve como ejemplo de cómo vivir tu vida feliz y saludablemente como una persona queer y es simplemente un faro para los jóvenes queer que pueden no tener ejemplos de eso. Y sí, ‘Betty’ es una caricatura ficticia, pero incluso las caricaturas fueron muy influyentes para mí cuando era niña y si hubiera estado viendo Rugrats y hubiera visto a ‘Betty’ hablando casualmente sobre su exnovia, creo que al menos una parte de mí se habría sentido como si las cosas estarían bien en el futuro”, declaró Morales.

En la serie original, “Betty” vestía un suéter violeta con el símbolo feminista, ahora porta el signo zodiacal de géminis; su pareja, “Ulises”, era representado como afeminado, lo que convirtió a la pareja en un ejemplo de personajes LGBTQ de clóset.

Lo que conserva esta versión del personaje es su pasión por el fútbol y que es dueña de un café.

Aunque la versión original de la serie ya tenía tintes incluyentes por tener personajes de diferentes razas, familias diversas, mujeres con ideología liberal y feminista, esta apuesta ha divido la opinión de internautas, pues hay quienes celebran la diversidad de sus personajes y otros en cambio, la critican.

La serie original fue transmitida entre 1991 y 2004, tuvo 9 temporadas y 172 episodios, más tres largometrajes. El reboot fue anunciado en 2018 y se estrenó apenas ayer, 27 de mayo, con una animación por computadora, más atractiva para las nuevas generaciones.

Estas son algunas de las reacciones que aparecieron en redes sociales:

“Todos sabíamos que Betty era gay. Simplemente no podían admitirlo abiertamente en los años 90. Me alegro de que sea canon ahora”. #Rugrats

We all knew Betty was gay. They just couldn’t openly admit it back in the 90’s. I’m glad it’s canon now. #Rugrats