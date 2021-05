Confirman daños en Cañón de Fernández

La Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA) de la Región Laguna confirmó daños en el Área Natural Protegida (ANP) del Cañón de Fernández, tanto por incendio como por obras realizadas por el hombre. Esperan que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) inicie una investigación.

La SRNyMA que depende del Gobierno de Durango informó que los documentos con fecha del 24 y 25 de mayo presentados por la Administración del Parque Estatal Cañón de Fernández corresponden a denuncias que realizaron ante la Profepa, instancia que, a diferencia de la Subsecretaría estatal, sí puede investigar los hechos y aplicar sanciones a los responsables.

En el ANP se realizan actividades a través de Pronatura, una organización de la sociedad civil, mexicana, dedicada a la conservación y resiliencia de la biodiversidad y los servicios ambientales. Lo anterior mediante un convenio que se hizo con el Gobierno del Estado para diversas actividades, entre ellas la de retirar una parte importante de plantas invasivas como el carrizo.

La SRNyMA también informó que aunque se dañaron árboles huizaches y mezquites, estos no son de especies que representen una mayor dificultad para volver a darse como el caso de los sabinos.

En cuanto a la obra de la brecha y la obra de captación de agua, la Subsecretaría no tiene certeza de quién la ejecutó aunque sí de que se ingresó maquinaria para realizarlas.

También se informó que la comunidad de Margarito Machado se ubica muy cerca de la entrada del Cañón de Fernández por la zona del Cañón del Borrego que es una área muy desértica. Esta comunidad tiene alrededor de 250 reses que solían comer en la zona del Cañón de Fernández, lo que está prohibido, por lo cual habían llegado a un acuerdo con el Gobierno del Estado de retirar estas reses y que a través de la Secretaría Desarrollo Rural les fueran proporcionadas unas piletas de almacenamiento de agua para abrevadero y materiales para colocar un guardaganado.

No obstante, la SRNyMA considera que la comunidad pudo adelantarse con estas obras para tener el agua garantizada, sin embargo no lo pueden asegurar debido a que se utilizaron máquinas y la comunidad dice que no tienen recursos para ello. Ante esta situación, la Profepa debe investigar el caso, el problema es que los funcionarios a cargo de las oficinas regionales, por la pandemia, únicamente acuden los martes y jueves de cada semana dos veces por semana a laborar.

La Subsecretaría de Medio Ambiente también informó que Pronatura había hecho un estudio respecto a las áreas de oportunidad para reforestar el Cañón de Fernández y que en julio próximo se dará un diagnóstico. Además, indicó que se tiene identificado al responsable del incendio pero será la Profepa quien investigue y aplique las sanciones.