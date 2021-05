Insisten que falta transparencia en cuentas en Madero

Tras las denuncias que han hecho los regidores del municipio de Francisco I. Madero por la falta de transparencia en los ingresos generados por el Rastro Municipal y del servicio de Parquímetros, aseguran que han sido hostigados para que dejen exigir las cuentas o de lo contrario "destaparían" situaciones ilegales en las que presuntamente han incurrido familiares, además de despedir a personas "allegadas" a ellos.

El regidor Adolfo Retana, dijo que en reiteradas ocasiones ha solicitado en las sesiones de Cabildo, la información relacionada a esos dos rubros, correspondientes al año 2020, sin tener respuesta, incluso la cuenta ya fue aprobada por mayoría en la reunión del 30 de abril, pese a que no está claro el destino de los recursos.

Acusó al alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez de extralimitarse en sus funciones al tomar decisiones sin "subirlas" al Cabildo, ya que dijo por ejemplo la justificación verbal que dio sobre las cuentas del Rastro es que se destinó una para apoyar a los vinateros por las pérdidas que registraron al cerrar sus negocios por la pandemia del COVID-19, a quienes se les entregó 10 mil pesos en préstamos.

Además hasta ahora desconocen el contrato que se hizo con la empresa que les vendió los Parquímetros y los ingresos que generan, pero según lo que al alcalde manifestó que en presencia de algunos regidores y del Consejo Ciudadano es que, ante el recorte de las participaciones federales no se tenía la capacidad financiera para cubrir la compra de los aparatos, por lo que de optó por hacer un "convenio" para que la empresa se quedara con ese dinero, pero reiteró que la decisión se debió tomar en el Cabildo en pleno para que se autorizara, además de que por ley deben ingresar a las arcas municipales y posteriormente hacer la transferencia para ir cubriendo la deuda.

"De todas las formas el dinero debe ingresar a Tesorería y lo que están haciendo, es que lo que se le echa a los parquímetros y lo de las multas, van y los pagan con la encargada del Departamento de Parquímetros y ya cuando lo junta, va y se los entrega a Luis Ángel, el asesor y él va y se los entrega al concesionario, eso fue los que nos dijo la parquímetros y hemos pedido que nos digan quien es el concesionario y no lo han permitido, no hemos visto el convenio".

En el caso del Rastro Municipal dijo que, en el 2020 se reportaron los meses de mayo, junio y julio en ceros, porque el dinero que se recaudó fue el que se utilizó para el préstamo de los cantineros o dueños de bares, de lo cual no se oponen, puesto que están conscientes de la situación, pero insisten en que ese dinero debió reportarse a la Tesorería y luego hacer los préstamos, pues las cuentas no dan ya que por el sacrificio de un animal se cobra 250 pesos y al inicio, en 2019 por mes ingresaban 180 mil pesos y la cifra más alta fue en noviembre con 198 mil 800 pesos, mientras que el mismo mes del 2020 cayó a 56 mil 150 pesos y en diciembre del mismo año 95 mil 850 pesos y se según han manifestado los prestamos de entregaron a 12 personas; es decir fueron 120 mil pesos.

"Me dijeron que no siguiera con el tema del Rastro y los Parquímetros, por qué se iban a ir contra mi hijo, porque supuestamente tenía una denuncia por acoso sexual y laboral y yo les dije que siguieran adelante, que yo estaba seguro que no era cierto y que eso no tenía nada que ver con las cuentas públicas y en la sesión de Cabildo que se convocó el martes 25, se canceló y luego se hizo virtual, al siguiente día, pero me bloquearon porque pensaron que iba a seguir con lo mismo, el administrador no me mandó invitación para accesar a la reunión ".