Serie sobre masacre en Allende viene a abrir heridas: alcalde

El próximo estreno de "Somos", la serie de Netflix que cuenta la historia de la masacre en Allende, hechos violentos registrados en la región norte de Coahuila, "viene a abrir heridas" a una década de haber ocurrido, así consideró Antero Alberto Alvarado, alcalde del municipio.

"Lo que se me hace delicado es que el tema, a 10 años, viene a abrir heridas. Es decir, por más que hemos querido subsanar en el tema con la sociedad, no olvidarlo porque una cosa como esa no la puedes olvidar, pero sí ir resarciendo todo ese tipo de heridas que hay entre los familiares y personas que fueron lastimadas en su momento", indicó Alvarado Saldivar al recordar la masacre en el municipio.

El alcalde manifestó que, esperará a ver el serial para conocer que tan apegado está a la realidad, y partiendo de allí, dar una opinión más objetiva. Ya que solo ha visto el avance de la serie, y señaló que no es de la aceptación de la comunidad, porque son cosas que la población no lo ha olvidado pero, van guardándolas en las cosas negativas que le han pasado a Allende.

El pasado martes 25 de mayo, la periodista norteamericana Ginger Thompson dio a conocer a través de su cuenta de Twitter y del medio electrónico ProPublica.org, el estreno de la mencionada serie que se inspira en las decenas de víctimas de una masacre cometida por los Zetas y desatada por la DEA.