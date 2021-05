Guillermo Almada se negó a darse por vencido, luego de que sus Guerreros del Santos Laguna cayeron anoche por la mínima diferencia ante la Máquina del Cruz Azul, en el primer partido de la gran final del torneo Guardianes 2021.

Para el entrenador uruguayo, la derrota de sus muchachos tuvo tintes de injusticia y apela a que su equipo pueda implantar su estilo en los próximos 90 minutos y así remontar el duelo por el título: "pienso que nos llevamos una derrota injusta. No hicimos gran partido, pero generamos las mejores opciones y en una jugada fortuita, Cruz Azul encuentra el gol. Tuvieron mucha gente de en medio para atrás con mucho oficio, intentaron bloquear nuestro juego, generamos chances al inicio del partido y tampoco es pecado nuestro", argumentó.

MÁS PRECISIÓN

Detalles precisos en aspectos definitorios del partido, fueron los que, a juicio del uruguayo, faltaron a su equipo para poder aspirar a un marcador favorable, aunque aseguró que el partido del domingo será una nueva historia por escribir: "tenemos que ser mucho más precisos y en el final fuimos imprecisos quizá por el cansancio y por querer llegar rápido. Debemos controlar las sociedades colectivas y ahora nos costó. Por más que tuvimos el control, debemos tener una mejor precisión y encontrar a los hombres que pueden desequilibrar en el uno contra uno. Esperamos estar en una mejor noche, sobre todo en los últimos 20 metros y Cruz Azul como local, quizá haga otro juego, no sé. Nosotros mantendremos la idea y debemos corregir para encontrar la apertura y llevarnos el partido. Debemos ganar allá, pero sin desnudarnos en el fondo", adelantó.

Sin llegar a la queja o la crítica, Almada dejó ver que los Celestes jugaron demasiado precavidos en la defensiva y una vez que tomaron la ventaja, se dedicaron a cuidarla con mayor número de futbolistas, lo que impidió a su equipo encontrar opciones: "buscamos, pero debemos reconocer el oficio de Cruz Azul y nos faltó volumen futbolístico. Es difícil para nosotros, para el Madrid o el Barcelona, cuando se te aglomera tanta gente atrás. Nos vamos perdiendo 1 a 0 y quizá Cruz Azul hará el mismo juego o saldrá en su casa a hacer otro, no sé, pero nosotros saldremos a buscar permanentemente como hoy e intentar mejorar nuestro volumen y no será sencillo si hay tanta gente atrás", declaró.

A CORREGIR

Para el sudamericano está claro que el tema a corregir está en la ofensiva, definir de manera adecuada y mantener su idea futbolística, serán las claves para levantar el trofeo de campeones: "algunos jugadores nuestros de la parte ofensiva son muy buenos en eso. Hoy (ayer) quizá los escalonaron bien o no pudimos encontrarlos, esperamos tener una mejor noche, sobre todo en los últimos 20, 25 metros de la cancha, que fue donde nos costó. Nosotros mantendremos nuestra idea porque es nuestra manera de entender el futbol, aunque obviamente debemos mejorar en esos últimos 20, 25 metros, entender la apertura de la cancha y llevarnos el partido, porque debemos en definitiva ir a ganar, correr riesgos que generalmente no corremos", vaticinó.

El gran reto para los Guerreros, ahora es ganar como visitante, algo que no logró hacer durante el torneo regular, pero esa estadística no intimida a Almada: "vamos perdiendo 1 a 0, pero quedan 90 minutos. Es futbol. No tiene dimensiones distintas la cancha, tiene las mismas dimensiones, somos once contra once e intentaremos ir a buscar el resultado con la valentía que siempre han mostrado estos jugadores. Me cuesta recordar algún partido en el que no hayamos llevado el peso jugando de visitantes y en el que no hayamos generado más que el rival. Prácticamente es lo que jugamos, obviamente debemos corregir y tener más volumen, pero nos quedan 90 minutos y se puede hacer mucho, incluso en menos tiempo. Nosotros estamos muy fuertes y confiamos plenamente en nuestros futbolistas. Iniciaremos buscando un gol para empatar y luego buscar la victoria, si jugamos mejor que el rival y encontramos la apertura que ahora no encontramos, podemos dar la vuelta, estoy completamente convencido", sentenció.