Se oponen a represa dentro del Cañón de Fernández

La represa con la que arrancarían las obras de Agua Saludable para La Laguna estaría dentro del Parque Estatal Cañón de Fernández, en un área natural protegida por tratados internacionales firmados por el Gobierno de México.

Investigadores de Prodefensa del Nazas presentaron los mapas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se precisa que esta infraestructura estaría ubicada dentro del área protegida. Se proyecta la creación de un canal por un lado del río, es decir, excavar otro río, para que el actual se seque y en esa zona construir la represa. Luego se cerraría el nuevo canal para que el agua permaneciera en la estructura.

A un lado, se colocaría una gran planta de bombeo. No obstante, esta obra quedaría prácticamente en el corazón del Cañón de Fernández. En este sentido, advierten que se destruiría el patrimonio de los laguneros y la mejor oportunidad que tienen las comunidades locales para progresar con otras actividades más rentables, como el turismo, por lo que la asociación se opone rotundamente a que se toque esta área.

Indicaron que la obra no debe realizarse aquí debido a que se trata de un parque estatal, además de que es un humedal de importancia internacional y es una unidad de gestión ambiental del municipio de Lerdo, donde está prohibido hacer este tipo de obras, al igual que en el programa de ordenamiento territorial y ecológico del estado de Durango.

SIN ATENDER CAUSAS

Gerardo Jiménez, investigador de Prodefensa del Nazas, explicó que el principal problema en La Laguna es la sobreexplotación de los acuíferos, debido a que se extrae más agua de la que se recarga en forma natural y, como consecuencia de ello, el líquido se ha contaminado con arsénico y flúor, metales pesados que afectan la salud de la población.

Señaló que se han dado muchas soluciones al problema y la potabilizadora es lo menos inteligente, pues no atiende las causas, como la sobreexplotación, sino únicamente los efectos. Recordó que de los 1,080 millones de metros cúbicos (Mm3) que se extraen del acuífero Principal cada año, solamente se recargan 530 Mm3, pero hay concesionados 640 Mm3, lo que significa que hay una extracción ilícita de 440 Mm3, un volumen que se están robando. "No quieren tocar esos intereses, no quieren tocar a la gente que se está robando el agua", expresó.

A lo largo de su cauce, el río Nazas ha sido intervenido con 32 presas, por lo que la que se pretende construir en esta zona sería la 33. Los investigadores han insistido en la necesidad de controlar la extracción del acuífero.

"Se pretende potabilizar 200 Mm3, de los cuales, la gente solo toma 3 litros al día, cada uno consumimos cerca de 300 litros para el aseo, limpieza, pero solo consumimos el 1%, entonces vamos a potabilizar 200 Mm3, de los que el 1% va a dar agua a la población sin arsénico, y el resto se va a ir al drenaje, en vez de tirar esa agua limpia, vamos a recargar el acuífero", expuso Jiménez.

'ESTAMOS ACABADOS'

Reyes Gutiérrez, comisariado ejidal de Sapioriz, dijo que, al momento en que se haga la obra, serán los primeros en desaparecer, pues subsisten de los estiajes de La Taza y el Charco Caliente, escurrimientos que les dan entre 300 y 500 litros.

Consideró que es necesario regular a los 2 mil pozos que sobreexplotan el acuífero, con lo que se podría mantener, pero no se quieren romper los "viejos vicios" de la Conagua y el Gobierno, por lo que "nos van a acabar a nosotros, rotundamente estamos acabados".

Señaló que ha prevalecido la desinformación y manifestó que hay una negativa rotunda al proyecto por parte de los ejidatarios y sus familias, que se verían obligados a migrar.

"Hay decretos que se están pasando por el arco del triunfo", expresó. Dijo que los ejidos afectados serían desde San Jacinto, 21 de Marzo, León Guzmán, La Goma, Sapioriz, Juan E. García, 6 de Enero, El Rayo, Los Ángeles, mientras que Villa Juárez ya está "muerto" desde que se construyó la termoeléctrica.

Maximino Vázquez, comisariado ejidal del 21 de Marzo, consideró necesaria la unión de los ejidos para exponer su inconformidad ante este proyecto federal.

César Espino, del ejido La Goma, dijo que en Lerdo ya hay algunas comunidades que han comenzado a presentar su negativa al proyecto de la potabilizadora, quienes llevarán por escrito su inconformidad a la presidencia municipal.

SE SUMA IP

José Luis Hotema, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), dijo que no hay consenso entre el sector empresarial en torno al proyecto de la Conagua, pues desde hace varios meses han insistido en que se requiere dar a conocer el proyecto ejecutivo y que se tomen en cuenta aspectos fundamentales como la recarga del acuífero, sin afectar el Cañón de Fernández.

Manifestó su apoyo al movimiento de Prodefensa del Nazas y a las comunidades ejidales para establecer su postura en contra y que los directivos de Conagua revisen el proyecto junto a la sociedad, además de que exista el compromiso de la medición en las norias agrícolas, que consumen la mayor parte del agua en la región, y que ha sido un clamor muy sentido en los laguneros.

Por su parte, Patricia Corro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Gómez Palacio, expresó su apoyo a la causa, pues consideró que, de permitirse la obra en este espacio, ello podría derivar en un desastre ambiental.

A finales de abril, cuando se llevó a cabo la reunión pública de información, a fin de que sociedad y Gobierno se expresaran sobre la Manifestación de Impacto Ambiental sobre el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, que fue presentado por la Conagua, Prodefensa del Nazas intervino con una ponencia donde denunció el daño que tendría esto en el Cañón de Fernández.

Carlos Espinosa, gerente técnico del proyecto, rechazó que pueda existir un daño a los humedales e indicó que se estableció una política de operación para no afectar los intereses de los agricultores, pero garantizar un gasto que sea varias veces mayor que el que actualmente corre en las épocas de estiaje, lo que beneficiaría al tramo de la cuenca baja del Nazas, que va desde la presa Francisco Zarco hasta la derivadora de San Fernando.

Para la Conagua, se justifica la construcción de "infraestructura básica" dentro del área protegida, sin embargo, los investigadores indicaron que esto no entra como tal, pues se trata de un megaproyecto y si violenta la declaratoria de área protegida, el reglamento Ramsar, el reglamento territorial del Estado y del Municipio, al ser zonas dedicadas a la conservación, por lo que habría una alteración en el hábitat. Francisco Valdés, presidente de Prodefensa del Nazas, declaró que este organismo está conformado por distintos ciudadanos que realizan actividades de forma organizada desde hace 20 años para defender y cuidar el Cañón de Fernández.

Aclaró que no tienen financiamiento público y que lo único que les interesa es preservar este espacio, por lo que se logró que se conformara como Parque Estatal y que se le diera una protección internacional como sitio Ramsar, como humedal, un tratado que México firmó, por lo que está obligado a cuidar esta zona.

"Es un proyecto que no da solución: va a ser caro, va a ser inútil y va a afectar a mucha gente", expresó, "tramposamente nos han dicho que no habrá afectación, pero nos va a crear más problemas sociales y no va a resolver el problema de fondo".

1,080 MILLONES de metros cúbicos se extraen cada año del acuífero Principal.