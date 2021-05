Existe orden de aprehensión contra extesorero municipal de Gómez Palacio

De los ocho casos judicializados en La Laguna de Durango, en uno de ellos se giró una orden de aprehensión en contra del extesorero municipal del Ayuntamiento de Gómez Palacio de la pasada administración por el delito de desvío de recursos por el orden de los 140 millones de pesos.

Así lo informó el fiscal especial para el Combate a la Corrupción del Estado de Durango, Héctor García Rodríguez, en su visita a Gómez Palacio, quien informó que el señalado solicitó un amparo que no le fue otorgado. "En ese sentido nosotros tenemos intervención y opinamos y en un momento dado fue negado el amparo, la orden está vigente".

Sobre por qué no se ha ejecutado la orden, el fiscal especial explicó que "es obvio que quienes se saben en esa condición tienen sus cuidados de no estar visibles, sí se ha buscado y se han hecho trabajos de ubicación pero finalmente no ha habido condiciones todavía".

La otra orden de aprehensión vigente en el estado corresponde a la capital, no se especificó el delito.

García Rodríguez detalló que hasta el pasado miércoles se habían iniciado 315 carpetas de investigación, entre las cuales hay 324 víctimas así como 371 servidores públicos en el estado. De ese total, se han judicializado 60 carpetas, en espera que a finales del mes aumenten a 66, de las cuales 8 corresponden a la región Laguna.

De esas 8, además de la orden de aprehensión, la Fiscalía reporta dos casos en donde los señalados fueron vinculados a proceso, uno de ellos corresponde al caso de un trabajador de Transporte de Gómez Palacio por venta de placas de transporte público.