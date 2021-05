Reabren cines en la Comarca Lagunera

Cruella y Los trapos sucios se lavan en casa se volvieron el pretexto ideal para que Citicinemas y algunos complejos de Cinemex reabrieran sus puestas en la Comarca Lagunera.

Luego de la pausa que tomaron ante la crisis sanitaria del coronavirus, ambas cadenas de nueva cuenta encendieron sus luces para atender a los laguneros, aunque por el juego de Santos Vs. Cruz Azul no registraron grandes afluencias.

Dichos cines se valieron de sus redes sociales para anunciar que abrirían desde el 26 de mayo, pero hasta ayer arribaron los estrenos fuertes, Cruella y Los trapos sucios se lavan en casa. También anunciaron la llegada de El conjuro el dos de junio.

El Siglo de Torreón asistió a Citicinemas. Pocas personas sabían de su regreso.

"Apenitas me enteré porque un amigo me dijo que vio en el 'Face' que abrirían otra vez y venimos a ver qué onda, ya que como vivimos en la colonia Lázaro Cárdenas pues nos quedan cerca; cuando cerraron nos pusimos tristes", dijo la joven Alelí Saldivar.

Enseguida, este diario se trasladó a Cinemex. Por ahora, en Torreón únicamente abrió la sucursal ubicada sobre el Bulevar Revolución y Calzada Vasconcelos. El que se halla en Intermall no tiene fecha de apertura.

Un empleado, comentó que recién lo contrataron. Estaba feliz de atender a la gente que se dio cita en el lugar ayer.

"Salió una convocatoria y vine a pedir trabajo y me quedé. Gracias a Dios poco a poco todo está regresando. Gracias a estas reaperturas se están dando nuevas oportunidades de trabajo, como ha sido mi caso. Algunos somos nuevos y otros empleados ya habían estado aquí antes del cierre", contó el joven de nombre Roberto.

A las 5:45 de la tarde llegó Matilde Ramírez, acompañada de su novio. Ambos compraron boletos para ver Cruella a las 18: 20 horas.

"Los iba adquirir por Internet, pero no me daba confianza, quería ver con mis propios ojos que los cines estuvieran ya abiertos y bueno pues sí estaban. Me da gusto que esto pase, para que sigamos teniendo más opciones de cine y para que se generen fuentes de trabajo".

La película, Cruella, dirigida por Craig Gillespie muestra el origen de la villana de 101 dálmatas desde su infancia hasta convertirse en toda una figura de la moda. Esta vez no se profundizará su obsesión por los abrigos de animales.

Tras el éxito de Maléfica a través de sus filmes estelarizados por Angelina Jolie, Disney quería seguir explorando los orígenes de sus antagonistas y pensó que, al igual que Warner Bros hizo con "Joker", el personaje de "Cruella de Vill" disfrutaba de la misma capacidad de generar empatía y rechazo como para realizar un trabajo cinematográfico.

El cine mexicano presentó Los trapos sucios se lavan en casa con las actuaciones de Giovanna Zacarías, Arath de la Torre, Lisset, entre otros.

Se trata de una comedia que se desarrolla en la casa de los Ruíz Palacio, una familia adinerada mexicana donde Lupita y Toña trabajan como empleadas domésticas.