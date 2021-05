'Yo nunca fui arrestada', asegura Azalia 'La Negra' Ojeda

La exBig Brother, Azalia "La Negra" Ojeda rompió el silencio a unos días de ser acusada de intentar cobrar un cheque por 350 mil pesos reportado robado y por el que fue detenida alrededor de 24 horas en instalaciones ministeriales.

A unos días del escándalo, la polémica concursante del reality show más famoso de Televisa, aclaró su situación legal, en compañía de su abogado, Pavel Arenas, en el programa Ventaneando, donde aseguró que jamás estuvo detenida o fichada, por lo que ante todas las quejas en su contra, piensa entablar un proceso legal.

"Yo nunca fui arrestada ni detenida, a mi me pagaron un cheque por una cantidad de un negocio que yo había hecho que al final no cumplieron y entonces después de tanto tiempo, porque yo esta cantidad la di desde el 17 de diciembre, pues al ver que no cumplían le dije que no quería tener problemas, que me devolvieran mi dinero", relató a Pati Chapoy.

"La Negra" comentó que cuando llegó al banco, lo hizo para cobrar su dinero, pero al paso de los 40 minutos, la gerente de la sucursal le mencionó que tenían problemas con el cheque.

"Como a los 10 minutos entra una policía muy amable...Quiero hacer una pausa, se me hace muy raro, y yo creo por eso que a mí me pusieron un cuatro… ¿cómo puede ser que yo no he cobrado el cheque y ya hay alguien que me está grabando?"... quiere decir que ya me habían puesto un cuatro y quiero pensar que es de la persona la que me está haciendo el fraude y no me quiere pagar", detalló.

Asimismo, declaró que la policía le dijo que el cheque que quería cobrar era robado y ella accedió a ir al Ministerio Público para rendir su declaración, pero que al salir del banco se le acercaron dos sujetos que le dijeron ser de la Fiscalía General de Justicia de Naucalpan, quienes le indicaron que los tenía que acompañar.

"Llego a la fiscalía y me dicen 'pásese aquí va a rendir su declaración'... tenía desconfianza, pero ¿qué hacía? si me tenían con un cuerno de chivo en la espalda", detalló.