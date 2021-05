Verifican protocolos de salud en escuelas particulares de La Laguna de Durango

Tras dar luz verde a las escuelas particulares de la región Laguna para un regreso a clases semipresenciales en los niveles de preescolar y primaria, la Subsecretaría de Educación, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 2, iniciaron un recorrido por las diferentes rutas que se trazaron para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

El subsecretario de Educación en la región Laguna, Cuitláhuac Valdés, informó que fueron cuatro los planteles en los que se acudió para verificar su operatividad a fin de garantizar la aplicación de los protocolos y con ello garantizar la seguridad, tanto de niños como de docentes. En este primer día, no se detectaron irregularidades.

El primer recorrido se realizó además con la presencia de la coordinadora estatal Cristina Soto, quien se encuentra adscrita a la Secretaría de Educación.

"No los podemos dejar solos, hay una gran responsabilidad que tenemos, vamos a asegurar que este regreso, que es voluntario, se dé en las mejores condiciones", declaró Valdés.

Cabe recordar que desde el pasado lunes 24 de mayo se dio el regreso de forma híbrida, es decir, tanto personal como en línea, en cinco planteles de nivel preescolar y 16 primarias. Los recorridos continuarán en los distintos planteles escolares.

De acuerdo con el subsecretario de Educación, hasta ayer no se habían recibido nuevas solicitudes de colegios para el regreso de manera semipresencial. Hasta el momento, se mantiene en 33 el número de proyectos recibidos en la Subsecretaría de Educación. La apertura de más planteles se podría dar la próxima semana.

Sobre el regreso a clases para los niveles de secundaria de escuelas particulares, el funcionario negó que se tenga una fecha, puesto que primero se tienen que analizar los resultados de preescolar y primaria.

"Hasta hacer una reunión de evaluación, si bien no hay una incidencia, también es cierto que es necesario realizar una evaluación entre todos los involucrados, y a partir de esta información tengo que entregar al secretario de Educación (Rubén Calderón) para que tenga elementos y pueda determinar si se autoriza o no y en qué condiciones, no podemos aventurarnos", explicó.