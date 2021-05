Miguel 'Alacrán' Berchelt confía en volver a ser campeón

A tres meses de sufrir su segunda derrota profesional, casi seis años después del primer descalabro, Miguel "Alacrán" Berchelt, sabe que, para volver a los sitios estelares, tendrá que cambiar muchas cosas en su preparación.

Y es que, en febrero pasado, saborear de nuevo el trago amargo del nocaut fue más doloroso, pues con él terminó también su reinado superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, que en la actualidad posee Óscar Valdez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Berchelt (@alacranbercheltoficial)

El excampeón planea su regreso, consciente de que no puede ser el mismo, ya que tendrá que cambiar algunos de sus hábitos.

"A la gente le gustaría ver a un Miguel Berchelt en diferentes condiciones. Mucha gente sabe que me dio Covid-19, no hubo mucho tiempo de recuperación. No hay excusas, pero sin duda estoy seguro de que hay 'Alacrán' para rato".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Berchelt (@alacranbercheltoficial)

Digerida la derrota, a los 29 años se siente fuerte para volver por una revancha en el boxeo. "Tengo que levantarme de esta derrota, el camino ya me lo sé de memoria, inteligencia, mucha disciplina, hay que seguir adelante".