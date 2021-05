Elon Musk busca a grafitero que 'dé vida' a los muros de la nueva planta de Tesla

En febrero de este año el dueño de la automotriz, Elon Musk, había adelantado sus intenciones de que los muros de la mega fábrica estuvieran cubiertos de grafiti, lo que muchos consideraron una broma por parte del excéntrico empresario, pero ahora ya es una realidad.

A través de Twitter, la cuenta oficial de Tesla lanzó una breve convocatoria para artistas urbanos.

If you want to help cover Giga Berlin in awesome graffiti art, send us your work at [email protected]