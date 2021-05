Campeón Nordine Oubaali, enfocado en la victoria

Una de las peleas más esperadas, donde estará en juego el título Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, encabezará una cartelera el próximo sábado en el Dignity Health Sports Park, de Carson, California.

El campeón Nordine Oubaali de Francia (17-0, 12 KO's), intentará realizar la tercera defensa del título que ganó al derrotar al norteamericano Rau’Shee Warren en enero de 2019.

Oubaali, dos veces olímpico que representó a Francia en 2008 Beijing y Londres 2012, no ha peleado desde que defendió su corona al derrotar a Takuma Inoue el 9 de noviembre de 2019 en la Saitama Arena de Japón.

En ese mismo lugar, el filipino Nonito Donaire (40-6, 26 KO's), excampeón en cuatro divisiones, perdió en una gran pelea contra Naoya Inoue (hermano mayor de Takuma).

Después de que Oubaali contrajo COVID-19 y causó la cancelación de su enfrentamiento originalmente programado para diciembre, los dos finalmente están listos para enfrentarse.

“Ganar esta pelea contra Donaire me dará reconocimiento. Soy el campeón mundial, pero esta pelea ayudará a la gente a recordar mi nombre como alguien que venció a un miembro del Salón de la Fama. Nonito es un peleador experimentado, pero siento que tengo tanta experiencia. He peleado contra excelentes boxeadores en mi carrera amateur. He estado peleando al más alto nivel desde que era muy joven, así que siento que ambos somos experimentados. Eso hará que esta sea una pelea muy emocionante y entretenida para los fanáticos,” comentó Nordine.

“Siempre soy activo y muy disciplinado. El boxeo es mi vida, y mi equipo y yo tenemos la experiencia para lidiar con estos aspectos para mantenernos en marcha y estar preparados . Experimentar la cuarentena en total aislamiento fue una gran prueba mental, pero creo que mi mentalidad de pelea fue clave para mantener la concentración. Aproveché el tiempo para concentrarme en mis objetivos y tuve la oportunidad de pasar más tiempo con mi familia”.