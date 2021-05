¿Cómo encontrar vuelos baratos para irte de vacaciones a Cancún?

Muchas veces viajar en avión a Cancún o algún otro sitio turístico parecería caro y se opta por hacerlo en camión, pero no siempre será como lo pensamos.

Se pueden encontrar vuelos baratos siempre y cuando se sigan algunos consejos que las paginas de viaje y blogueros especializados en viajar por el mundo como Comiviajeros comparten.

Lo primero que tienes que hacer es revisar los vuelos en modo “inprivate”, realizando esto evitarás se guarden las cookies y no te salgan más costosos.

Escoge los días martes para viajar, tu vuelo será mucho más barato que otro día de la semana. A nadie le gusta viajar en martes.

Sí lo haces por el gusto de viajar, deberás ser flexible en las fechas y dejarte llevar por el de menor costo y evitar los días festivos.

Activa las notificaciones de los sitios que te proporcionan comparaciones de vuelos, llegarán a ti las alertas cuando estos hayan bajado sus precios.

Si no llevas prisa, que no te importe hacer varias escalas, conocerás un poco del lugar al que llegues incluso si no sales del aeropuerto, en sus tiendas al interior podrás encontrar información del lugar.

Tu costo puede variar dependiendo del método de pago que elijas, incluso la compañía con la que vayas a pagar.

De ser posible compara en todos los sitios posibles y cuando encuentres el que mejor se adecúe a tu presupuesto intenta pagarlo directamente con la aerolínea, quizá y con suerte salga un poco más barato.

Ahora que ya conoces estos tips, no dudes en seguirnos y viajar al destino que más te parezca.