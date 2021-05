Adamari López anuncia su separación y pide respeto

Adamari López dio a conocer su separación de Toni Costa, con quien compartió su vida durante 10 años.

La conductora, aseguró que desde que comenzó a trabajar en cambiar su estilo de vida, se dio cuenta que necesitaba tiempo y espacio para reevaluar su relación.

"He decidido separarme de Toni, sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me carcateriza prefiero que la escuchen de mí", empezó a declarar la también actriz, quien dejó claro el motivo de su separación y su sentir", menciona mediante un comunicado en su cuenta de Instagram

Adamari, también mencionó que serán las únicas declaraciones que dé sobre su separación, pidiendo el respeto del público para ellos y su hija.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adamari Lopez (@adamarilopez)