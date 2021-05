Christian Nodal vuelve a bloquear a Capi Pérez por 'autoinvitarse' a su boda

En Twitter, al poco tiempo de hacerse viral, Nodal publicó un mensaje al comediante, aclarando que no se molestó con él y que no sabía de él, agregando que pidió a su equipo que bloqueara a toda persona que buscara atención a través de su relación.

@elcapiperez hola no estoy molesto ni me caes mal, no sabía de ti. ahora se que eres un personaje y se cuál es tu chamba pero en su momento tenia a tu televisora hablando sobre mi y mi relación. Pedi que bloquearán a TODO aquel que buscara atención de esa manera.

Nada personal.