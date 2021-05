Jesús Corona se enfoca en el presente de la Máquina

Aunque los fantasmas del pasado rondan a la Máquina Celeste, para Jesús Corona, lo más importante es vivir el presente y aprovechar lo que están realizando para poder levantar el título de la Liga MX.

"Creo que se hizo una gran temporada, demostramos semana a semana regularidad, eso es muy importante, pero tampoco es sencillo. La liguilla la estamos encarando de buena manera, ahora creo que es importantísimo vivir el presente y disfrutarlo, luchar por escribir una nueva historia y qué bueno que tengamos esta oportunidad y que nos ganamos ese derecho de poder disfrutar de esta final", señaló.

Comentó que será importantísimo dejar atrás todo lo que ha sucedido, aprender y ahora mismo disfrutar que es una fiesta del futbol mexicano.

De las finales que no ha podido ganar dijo: "me ha dejado una gran enseñanza, una de ellas es saber que esta serie dura más de 180 minutos y que no puedes caer en exceso de confianza, hay que pensar simplemente que estando allí es una final, eso ya nos quedó muy claro y ahora lo que tenemos que hacer es ponernos el overol cada uno de nosotros, esto es muy importante, de sacrificios y yo creo que es momento".

Dijo que aportará su experiencia y que deben trabajar de buena manera con un gran compromiso y determinación, por lo que tienen que aprovechar que se tiene un plantel muy vasto, de mucha calidad y comprometido.

"Podemos ver a un Cruz Azul comprometido, donde no tenemos un puesto asegurado y que todos tienen oportunidades, eso es algo muy importante, saber que no puedes relajarte en ningún momento, menos ahora en estas instancias", manifestó.