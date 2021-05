Regreso a clases en Durango, un campo minado: SEED

El regreso a clases en escuelas públicas es como entrar a un "campo minado", advirtió Rubén Calderón Luján, secretario de Educación del Estado de Durango (SEED).

El titular del área educativa en el estado dejó en claro que no existe todavía una fecha para la activación de las escuelas públicas y el reingreso a las aulas para los estudiantes.

Pero tienen ya varios días reuniéndose con los dirigentes sindicales para llegar a un acuerdo sobre las medidas a implementar para este regreso a las aulas con el consenso de todos, maestros, padres de familia y autoridades.

Explicó que una vez que logren un acuerdo, el gobernador hará pública la fecha del regreso a clases presenciales en las instituciones públicas.

Pero Calderón Luján aclaró que se tratará de un programa piloto el regreso a clases, por lo que no será generalizado para todas las escuelas el mismo día, sino que se irá de menos a más.

"Recordar que vamos a entrar a un 'campo minado', tenemos que ir con mucha precaución a la hora de trabajar", dijo el secretario de Educación.

Por ello se continuará trabajando en la metodología y los protocolos a seguir en este regreso a clases.

No descartó que se inicie con este programa piloto con las escuelas que tienen menos estudiantes e irle subiendo el número de instituciones poco a poco, "pero es un programa piloto y no lo vamos a hacer de manera irresponsable", acotó.

Sobre los colegios particulares, informó que el lunes abrieron sus aulas 18 instituciones y el martes se sumaron otros cinco más para dar un total de 23 instituciones en el municipio de Durango que ya abrieron sus puertas a las clases presenciales.

Las instituciones que están abiertas son supervisadas por personal de Salud, de la misma Secretaría de Educación del Estado, así como de Protección Civil para ver que se cumplan con todos los protocolos.

Sobre la vacunación de los maestros, dijo que la SEED tiene el registro de que el 98.7 por ciento del personal educativo fue vacunado y en las escuelas particulares es responsabilidad ya de los directores que hayan mandado a vacunar a su personal docente.

‘No se ven condiciones para volver a clases presenciales’

Para el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Esteban Villegas Villarreal, no es conveniente acelerar el regreso a las aulas.

“Creo que no deben de regresartodavía los niños y los jóvenes a las instituciones; aunque estemos en semáforo verde todavía hay mucha población que no está vacunada, apenas van a empezar a vacunar a los de 50 y más y es una gran población, de 50 y más, de 40 y más, de 30 y más son muchos todavía y con una cepa que no sabemos qué está pasando todavía, que ya está en México”, refirió.

Dijo que no están dadas las condiciones y se refirió al caso de Campeche, donde regresaron a clase presencial y volvieron que retroceder por los contagios. “Está por terminar el ciclo escolar, sería incluso hasta muy complicado para las madres de familia que tienen hijos en varios niveles educativos”.

Enfatizó que si se les hace firmar una responsiva a los padres, es porque realmente no existen las condiciones para garantizar que no se van a contagiar.