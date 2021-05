Secretaría de Seguridad en Coahuila descarta amenazas de muerte a candidatos

La titular de la Secretaría de Seguridad de Coahuila, Sonia Villarreal, descartó que candidatas o candidatos de la entidad hayan sido amenazados de muerte durante la presente campaña electoral, en referencia al asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán, ocurrido durante el martes en pleno acto público.

La encargada de la seguridad en Coahuila señaló que se mantienen al pendiente de cualquier denuncia que se pueda presentar respecto al proceso electoral, aunque hasta esta semana no se tienen reportes de amenazas con esa gravedad, no obstante, afirmó que no se trata de algo que pueda generar una confianza total, toda vez que el trabajo de seguridad es permanente y variable.

"Nosotros no hemos tenido ese tipo de amenazas, hoy Coahuila vive sus indicadores favorables, no por eso y siempre lo he dicho, no podemos levantar la bandera blanca y decir 'no tenemos nada', mientras haya un homicidio, sin embargo seguimos trabajando todas las corporaciones, tanto de la Secretaría como de la Fiscalía, municipales con sus mandos únicos, Guardia Nacional", manifestó.

Villarreal afirmó que el objetivo en todo momento es que todas las regiones de Coahuila sean seguras, no solamente en el contexto del proceso electoral, sino en tiempos regulares. "Seguimos trabajando para mantener un estado seguro, un estado que no solamente los candidatos tengan una seguridad, sino todos los ciudadanos", declaró.

Cabe recordar que durante este 2021 han sido asesinados 88 candidatos o integrantes de la función pública, el 90 por ciento de tales crímenes han sido en la presente campaña electoral.

El más reciente fue precisamente el de Alma Rosa Barragán, quien fue ultimada a balazos durante un acto de campaña en Moroleón, Guanajuato; anteriormente había sido el caso de Abel Murrieta, también candidato del partido Movimiento Ciudadano, pero en el estado de Sonora.