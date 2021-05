Cifra de IED deber ser analizada: Gerardo Esquivel

El Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Economía aseguraron que es incorrecto comparar cifras actualizadas con las preliminares de Inversión Extranjera Directa (IED), porque ello lleva a obtener porcentajes decrecientes.

Por una parte, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, dijo que no puede insistirse en comparar cifras preliminares de Inversión Extranjera Directa con cifras revisadas. "Con esa lógica, el año pasado habrían concluido que la Inversión Extranjera Cayó 20%. La realidad es que subió 42%. De ese tamaño es su error", explicó en un tuit.

Mientras tanto la Secretaría de Economía afirmó que se deben de comparar "cifras originales con originales para disminuir el sesgo atribuible a las actualizaciones", como se ha visto en diversas publicaciones.

"Los datos de Inversión Directa en México no son definitivos. Si una empresa no reportó movimientos de inversión en su momento y lo hace de manera extemporánea, la Secretaría de Economía y Banco de México revisan las cifras previas para que reflejen esos cambios, es por ello que las cifras originales y las actualizadas no son comparables entre sí", expuso.

La dependencia explicó que Banxico publica el dato de Inversión Extranjera bajo el principio direccional por lo que concluye que las inversiones extranjeras que llegaron de manera preliminar a México equivalen a 11 mil 864 millones de dólares, que es la misma cifra que dio la Secretaría de Economía.

Argumentan que la falta de actualizaciones de las cifras reportadas para el primer trimestre de 2020 provocan resultados decrecientes, es decir, tienen sesgos que solo se eliminan al comparar cifras originales con originales.

LOS FAVORITOS

Varios nombres comenzaron a surgir tras haberse adelantado la sucesión en el Banco de México (Banxico) con la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre su decisión de no ratificar al gobernador central, Alejandro Díaz de León, cuyo periodo vence el 31 de diciembre del presente año.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Mandatario dijo que para su relevo propondrá a un economista de mucho prestigio, "con dimensión social y partidario de la economía moral". Analistas y académicos consultados dijeron que si bien se debe cuidar el perfil para que cumpla con los requisitos que obliga la Ley del Banxico, la característica más importante para el presidente López Obrador es la lealtad, tener a alguien que sea compatible con sus ideales al modelo postneoliberal.

Pero podría confundirse con un empleado del gobierno federal, cuando se trata de una institución que goza de autonomía. De ahí que los candidatos con mayores posibilidades que mencionaron fueron el subgobernador del banco central, Gerardo Esquivel, y el titular de Hacienda, Arturo Herrera. Por la tarde de ayer, Gerardo Esquivel tuiteó: "a mí ni me apunten. Yo estoy bien de sub. Ya saben que le voy al Cruz Azul", luego de que su nombre se mencionara como posible sucesor de Díaz de León.

Aunque también colocaron a Jonathan Heath, Rogelio Ramírez de la O e incluso hasta a Alejandro Werner, quien no tendría posibilidades porque no cumple con el requisito de ser mexicano de nacimiento. Dijeron que si bien se esperaba que no se ratificara a Díaz de León por la serie de desencuentros, como el amparo contra la ley para que nadie gane más que el Presidente o la ley para obligar a Banxico a comprar dólares de dudosa procedencia y el remanente, no había necesidad de anunciarlo seis meses antes.

De acuerdo con lo comentado por López Obrador, sería Gerardo Esquivel, porque es alguien leal a la ideología del Mandatario, y esto es lo que ha definido otros cargos, dijo, pero la autonomía de Banxico no necesita lealtad. Para él, la candidata ideal sería la subgobernadora Irene Espinosa Cantellano, si se quiere garantizar la autonomía.