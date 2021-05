Aumentan en Coahuila denuncias en proceso electoral

La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales de Coahuila informó que en lo que va del proceso electoral se han presentado alrededor de 25 denuncias, las cuales han ido en incremento conforme se acerca el día de la jornada electoral. La mayoría han sido por reparto de despensas.

El pasado 13 de mayo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila informó que se tenían 16 denuncias en total por delitos electorales. Por otro lado, el titular de la dependencia que atiende delitos electorales, Esteban Sánchez Cabello, informó que desde el mes de abril que arrancaron las campañas electorales, hasta hoy, suman 25.

Estas se encuentran en proceso de indagación para determinar si el reparto de despensas tuvo fines electorales.

"Hay 25 denuncias, pero hay otras incidencias que no se elevan al rango de carpeta de indagación, pues son anónimas, luego no hay testigos o quién proporcione mayores datos para indagar", dijo y resaltó que de este tipo son 46 incidencias, en las que no hay denuncia formal.

Aclaró que las campañas concluirán el próximo 2 de junio, por lo que esperan que las denuncias o incidentes incrementen. "Se está avanzando en las indagaciones, nosotros no estamos limitados por los tiempos electorales, sino por las preinscripciones de la acción penal", resaltó.

Recordó que la Ley General en materia de delitos electorales, especifica una punibilidad de tres meses a tres años de prisión en caso de comprobarse que existió una conducta penal.

Ayer, el Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) acudió a las Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales de Coahuila para denunciar el almacenamiento de cajas de despensas localizadas en una casa en Saltillo.