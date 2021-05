¡Cruella es tan perversa!

"Desde el comienzo noté que veía el mundo diferente a todos los demás, eso no caía bien a algunas personas, pero yo no era para todos; supongo que ellos siempre tuvieron miedo de que fuera un psicópata. Nací brillante, mala y un poco loca. Soy 'Cruella'", pronuncia Emma Stone en la piel de "Cruella de Vil", cuya película "live action" llega hoy a los cines de la Comarca Lagunera.

"Cruella" es la villana de la novela de Dodie Smith One Hundred and One Dalmatians (1956), y de las adaptaciones cinematográficas y de televisión de 101 dálmatas de Walt Disney; es conocida entre los villanos más malvados de la literatura y del cine por su obsesión por hacer abrigos de pieles con animales.

Este jueves la película llegará a las salas de Cinépolis y también se ha vuelto el motivo principal para que Cinemex, en su complejo localizado al oriente de la ciudad y Citicinemas reabran sus puertas luego de la que pausa que tomaron por la pandemia de COVID-19.

La película, Cruella, dirigida por Craig Gillespie muestra el origen de la villana de 101 dálmatas desde su infancia hasta convertirse en toda una figura de la moda. Esta vez no se profundizará su obsesión por los abrigos de animales.

Tras el éxito de Maléfica a través de sus filmes estelarizados por Angelina Jolie, Disney quería seguir explorando los orígenes de sus antagonistas y pensó que, al igual que Warner Bros hizo con "Joker", el personaje de Cruella de Vil disfrutaba de la misma capacidad de generar empatía y rechazo como para realizar un trabajo cinematográfico.

El filme, que hasta el día de ayer contaba con una califación de 76 sobre 100 en el famoso sitio de cine Rotten Tomatoes, es uno de los primeros grandes estrenos que llegan a salas de cine del mundo (a la par de la plataforma Disney+) a más de un año de la crisis sanitaria.

Además de Stone figuran en la trama; Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Emily Beecham, Gianni Calchetti, Kirby Howell-Baptiste, Mark Strong y Kate Margo.

Las críticas hacia el largometraje han sido buenas. Brian Truitt de USA Today opinó que, "Con un sentido de la moda maliciosamente impresionante, una banda sonora eléctrica de aires retro y un personaje principal pecaminosamente entretenido, es la película de Disney más 'cool' de la historia".

Por su parte, Peter Debruge de Variety dijo que la película es sumamente empoderadora. "Una historia de orígenes deliciosamente oscura e inesperadamente empoderadora, con la cantidad correcta de amaneramiento", resaltó.

De acuerdo con la prensa internacional, Disney no pensó en nadie más para encarnar a "Cruella" que no fuera Emma Stone. Ella dijo en una conferencia virtual que sabe porqué fue elegida para este importante papel.

"Sinceramente no lo sé, no tengo ni idea, pero obviamente vieron algo maligno y terrible en mí. Y lo agradezco", afirmó Emma y añadió que la gente siempre anhela saber porque alguien puede volverse malvado.

"Siempre nos ha interesado conocer qué es lo que lleva a una persona a vivir en su lado más oscuro. A habitar en esas partes que uno oculta o que llega a pensar pero que resultan demasiado crueles o socialmente inaceptables".

Antes de que "Cruella De Vil" impactara al planeta entero, transcurría su vida como "Estella". Muchos traumas padecía y fueron los culpables de transformara su personalidad, a una mujer explosiva y extravagante.

Ambientada en el Londres en la década de los setenta, la película comienza justo cuando "Estella" queda huérfana y debe ganarse la vida en las calles. La joven desarrollará habilidades para los robos gracias a una pandilla callejera que la ayuda a obtener su primer trabajo en la industria de la moda.

La futura villana se topará en su camino con la baronesa "Von Hellman" (Emma Thompson), quien impulsará a "Estella" a su viaje por el lado oscuro.

"Cruella es un personaje al que no le importa gustar a nadie, es todo lo contrario a lo que soy yo, que parece que estoy siempre diciendo 'por favor, por favor' buscando la aprobación", comentó Stone.

Datos curiosos

Gustavo López enumeró algunos detalles del filme Glenn Close (la "Cruella" de las películas live action pasadas) es Productora Ejecutiva de esta película. La película se estrena el 28 de mayo en EUA en homenaje a Cameron Boyce, quien personifica a "Carlos De Vill", hijo de "Cruella" en la película Descendientes. Anterior a Emma Stone, otras actrices han dado vida a "Cruella". Glenn Close en 101 Dálmatas de 1996 y 102 Dálmatas 2 de 2000, Victoria Smurfit en Once Upon a Time y Wendy Raquel Robinson en Descendientes.