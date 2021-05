Aparece socavón en colonia Ciudad Nazas de Torreón

El temor de los habitantes de la colonia Ciudad Nazas va en aumento ya que desde el domingo pasado apareció un socavón justo en el cruce de las calle Sierra de los Ángeles y Cerro del Paseo, ante el reblandecimiento del terreno, lo que derivó en el colapso de un colector de drenaje de la zona. A los vecinos les preocupa que ocurra una tragedia.

El Siglo de Torreón realizó ayer un recorrido por la zona, en el que se pudo confirmar que el socavón tiene una profundidad de al menos cuatro metros de profundidad, además el hoyo sigue extendiéndose por el área y a tan solo unos metros de llegar a las bardas de algunas viviendas, en las cuales habitan niños de menos de cinco años, personas de la tercera edad y hasta con problemas de movilidad.

Fueron los propios vecinos quienes recordaron que precisamente en ese sector, pero en el año 2013, un menor falleció al caer dentro de un pozo del Simas Torreón- Su cuerpo fue recuperado días después y la situación generó indignación en la zona debido a la falta de previsión de las autoridades, así como de la carencia de señalética para advertir la existencia del pozo y así evitar la tragedia.

Para esta ocasión el personal del Municipio de Torreón solamente ha colocado algunos contenedores con palos y concreto, en los cuales están amarradas cintas plásticas de precaución, no hay letreros y en las noches es prácticamente imperceptible desde lo lejos la presencia del socavón.

"El domingo empezamos a ver que se estaba hundiendo, pasó una camioneta y después se abrió ahí, luego vinieron los bomberos, creo que los del Simas y pusieron ahí las cintas, nada más, pero sí nos da miedo de que se caiga un niño o alguna persona grande, nosotros no podemos estar todo el tiempo vigilando a la gente…Estas cosas son urgentes, no se tienen que esperar a que pase lo de la otra vez, queremos que arreglen ya, no pretextos", afirmó la señora Alicia, quien vive a tan solo una calle del sitio.

Por su parte, el Simas Torreón informó que la situación será revisada a la brevedad y de parte del área técnica.