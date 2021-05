Denuncia candidata violencia de género en Matamoros

Ante las agresiones verbales del secretario del Ayuntamiento en contra de la candidata de Morena a la presidencia de Matamoros, Valeria López Luévanos, se interpuso un Punto de Acuerdo en el Congreso del Estado, además de denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila, el Ministerio Público y Derechos Humanos, por violencia de género.

Francisco Salvador Vega de León, secretario del Ayuntamiento, subió a las redes sociales comentarios inapropiados en contra de la candidata morenista, hablando de su vida personal.

"Yo no sé cómo dice que es doctor en Derecho, si no tiene los mínimos conocimientos sobre los avances en materia de género. Demuestra un criterio retrógrada, machista y confunde libertad de expresión con violencia", declaró López Luévanos.

Además, dijo, el secretario del Ayuntamiento se le olvida que es funcionario público y candidato a una regiduría. "Estos machos, atacan, calumnian y difaman, pero nosotros ya estamos procediendo por los medios legales".

Por su parte, la diputada local Lizbeth Ogazón Nava, presentó un Punto de Acuerdo "para que se envíe un exhorto al Instituto Electoral de Coahuila y al Ayuntamiento de Matamoros con la finalidad que se tomen las medidas pertinentes (con carácter de urgente y de obvia resolución) contra el secretario del Ayuntamiento por las manifestaciones de violencia de género vertidas hacia la candidata a la Presidencia Municipal, Valeria López Luévanos".

Solicitó la diputada también a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), un procedimiento sancionatorio en contra de Vega León, por lo antes expuesto.

CAMPAÑA

La abanderada morenista mencionó por otra parte, sentirse muy satisfecha con los resultados de sus recorridos por todo el municipio matamorense.

Por último, lamentó lo realizado por el actual alcalde, Horacio Piña, "quien no es morenista, sino que fue en alianza por otro partido y es una persona que no tiene principios, es una veleta que sólo busca el beneficio personal, la ciudadanía lo repudia y los únicos que tiene a su favor son los aviadores o los que tiene amenazados. Los de Morena no nos movemos a otro lado".