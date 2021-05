Preocupan festejos por Santos en La Laguna

Mientras las autoridades sanitarias de Coahuila y Durango hacen un llamado de conciencia a la ciudadanía para que no se exceda durante la final del futbol mexicano, a fin de evitar los contagios de COVID-19, otros ciudadanos han cuestionado la medida que permitió elevar a un 70 por ciento el aforo al estadio del Santos Laguna.

Con motivo del partido de ida de la final entre Santos Laguna y Cruz Azul, a celebrarse hoy en punto de las 21:00 horas en el estadio Corona de Torreón, autoridades sanitarias en Coahuila y Durango lanzaron un llamado a los ciudadanos a evitar concentraciones masivas dado que el riesgo de contagio sigue siendo alto.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI en Torreón, Juan Pérez Ortega, exhortó a la población a evitar aglomeraciones como las del domingo en espacios públicos, principalmente para salvaguardar la integridad física y prevenir riesgos a la salud.

De cualquier manera, la Secretaría de Salud de Coahuila distribuirá ambulancias en puntos estratégicos de Torreón para atender cualquier situación de emergencia que se pudiera presentar.

Desde ayer, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Torreón lanzaron un mensaje a los laguneros con la leyenda de "Un verdadero Guerrero festeja con responsabilidad". Llamaron a ver el partido de futbol desde casa y dieron a conocer que hoy jueves y el próximo domingo habrá operativos de seguridad en distintos puntos del municipio.

"La invitación a la población de que si van a festejar, lo hagan de preferencia en su casa", advirtió el funcionario estatal.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud en Durango, Sergio González Romero, manifestó su preocupación por el riesgo de contagios de coronavirus durante los posibles festejos, por lo que llamó a los ciudadanos a no convertir este "respiro que brinda la pandemia" en una pesadilla.

"Nos preocupa cualquier conglomerado que haya de personas, existe la posibilidad de contagio, como les digo: la pandemia no ha acabado, la pandemia nos ha dado un respiro sobre todo al sector salud. Hagamos respetar que ese respiro no se vuelva en pesadilla por no seguir las medidas que oportunamente dictamos día a día", instó a los aficionados.

Al día de ayer, el estado de Durango registra 215 casos activos de COVID-19.

A través de redes sociales muchos ciudadanos han cuestionado la decisión de las autoridades de permitir el ingreso al estadio a 23 mil aficionados, para el partido de esta noche, y al mismo tiempo anunciar operativos para evitar que los negocios y comercios tengan más personas de lo permitido.