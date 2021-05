Pronostica 'Pony' Ruiz que Santos Laguna será campeón

Sin pronosticar un marcador específico, para Rodrigo "Pony" Ruiz, Santos Laguna debe quedar campeón de la Liga MX en este torneo Guardianes 2021.

"Mi pronóstico es que Santos sea campeón, el decir marcadores es complicado, es difícil poder dar algún resultado, incluso la cantidad de goles", reveló el habilidoso exfutbolista, campeón con los Guerreros en el Verano 2001.

Agregó que siente mucho agrado, que los albiverdes estén de nuevo en la final, la número 12 y la 11 en torneos cortos, al considerarlas que son muchas en poco tiempo, teniendo la ilusión que todo salga bien para la causa lagunera.

Pero Ruiz indicó: "Las finales como todas, son complejas, los dos equipos quieren ganar, sobre todo Cruz Azul por tantos años de no hacerlo, teniendo la situación motivacional de poder romper la racha negativa".

Dejó en claro que en 180 minutos, esas cosas ya no son factor, así como la juventud y experiencia de jugadores y planteles, por lo que cada equipo planteará los partidos en la búsqueda de levantar el trofeo de campeón.

Recordó lo vivido hace dos décadas: "Son muchas sensaciones, sentimiento, nerviosismo, alegría por estar en la final, pero siempre se ha manifestado el hecho de que todo queda de lado, cuando empieza el partido y como se desarrolle, se libera más y se quita ese tipo de ansiedad".

Dijo que en las horas previas, existen cosas que se van a plantear como estrategia para poder nulificar al rival y conseguir el objetivo, que es quedar campeones, eso es lo que estudian los cuerpos técnicos.

GRAN FUTURO

"Ya importa más el funcionamiento, esas cosas no juegan. Si han llegado a estas instancias, es por algo, es por la capacidad y no por la juventud, claro que se vislumbra un gran futuro para ellos y la institución, pero importa más el rendimiento. Lo de favorito queda para ustedes los medios, los aficionados y todos los que están fuera de la cancha, no inclina la balanza".

Por otro lado, en su humilde opinión, dejó en claro que contra Puebla de local no se tuvo buena defensiva, aunque sí contundencia, pero ante el líder deberán tener cuidado, al defenderse de buena manera, por lo que tienen que disponer de buenos elementos, como el "Mudo" Aguirre, así como el accionar de Diego Valdés.

"Desde todos los puntos, será una final pareja. Santos tiene que llevarse una victoria sí o sí en la ida, es complejo que se dé una situación de una goleada, hay estrategias, pero no será definitivo. Sería de gran tranquilidad, el hecho que Santos ganara y lo culminara el domingo, para salir campeón" sentenció.

VANDALISMO

El "Pony" fue el domingo pasado presa del vandalismo que desencadenó la "Santosmanía" en la región, recordando que no debe utilizarse la celebración como pretexto para realizar desmanes a diestra y siniestra.

"A mi me tocó, vi el juego en la Morelos y salí rápido, pero también me aventaron una cantidad de espuma en la cara. Si yo no los conozco, no puedo hacer eso, tiene que ser una manifestación de alegría", manifestó.

Para Ruiz, las personas deben festejar con su gente, porque si se encuentran con alguien de malas, pasa a mayores. "Un evento de celebración pasa a tragedia, eso no lo comparto. Obviamente está bien, la euforia y alegría, pero hay que guardar la cordura".

"Es lindo el ambiente, el ver banderas, sobre todo la situación de la pandemia con un año, todo lo que no se debe hacer, se hace, en cuanto a la distancia. Se debe ser ecuánime y tranquilo".

El "Pony" no quiso imaginarse, si los Guerreros hubieran perdido la semifinal, con muchas cosas negativas y malas decisiones "esperemos que la gente lo entienda y pueda festejar jueves y domingo con ese grado de responsabilidad".