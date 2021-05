Fotos y restos, indicios en casa de Atizapán

Más de 2 mil restos óseos, algunos cráneos y decenas de fotografías de mujeres presuntas víctimas han sido detectados en las excavaciones la casa de Andrés "M", el presunto feminicida de Lomas de San Miguel, donde peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han trabajado por 11 días consecutivos, confirmaron autoridades mexiquenses. En el número 22 de la calle Margaritas en Lomas de San Miguel, peritos en antropología con apoyo de bomberos de Atizapán de Zaragoza analizan palmo a palmo cada una de las habitaciones, patio y sótano, en busca de evidencias.

Hasta hoy ya suman más de dos mil restos óseos localizados en la Casa de El Chino, quien permanece en prisión tras ser vinculado a proceso por el feminicidio de Reyna ocurrido el 14 de mayo, una mujer de 34 años de edad cuyo cuerpo desmembrado fue localizado en lo que hoy se sabe fue una fosa clandestina. Lee también: Aparecen más pistas de víctimas del feminicida de Atizapán Entre los nuevos hallazgos además están una pila de fotos polaroid de más de 20 mujeres que presuntamente fueron víctimas del adulto mayor a lo largo de los años, toda vez que esas fotografías instantáneas dejaron de usarse hace años, confirmaron fuentes oficiales.

Más hallazgos en la casa del horror

En días anteriores, peritos y antropólogos forenses que trabajan en la casa del feminicida de Atizapán hallaron pertenencias que se presume, fueron de sus víctimas. Ropa, calzado, bolsos femeninos, joyería, maquillaje y credenciales de mujeres, al menos cuatro de ellas reportadas como desaparecidas, así como libretas con varios nombres, fueron pertenencias halladas en el lugar de los hechos.

Las credenciales de elector que fueron localizadas en el interior de la casa pertenecen a Flor Nínive, desaparecida el 17 de octubre de 2016 en la colonia Tejabanes, en Tlalnepantla, municipio vecino de Atizapán de Zaragoza. También localizaron dos credenciales de Rubicela Gallegos Castillo, una del IFE y otra del INE. La primera refiere que vivía en Monterrey, Nuevo León, y la más reciente indica que era residente de la colonia Olivo, en Tlalnepantla.

En el interior de la casa también encontraron 20 videocasetes en formato Beta, así como una cámara del mismo formato y un tripié, mismos que son analizados por peritos de la fiscalía mexiquense, en los que grabó los asesinatos y cómo destazaba los cuerpos de las víctimas.

También fueron localizados 12 celulares y 12 chips, 29 cassettes con grabaciones. Los cassettes localizados son 28 de formato miniDV y un VHS, rotulados con nombres de mujer, de los que aún no se revela el contenido. De acuerdo con las autoridades, pese a que fueron localizados los celulares, todavía no saben a quién pertenecen, pues si bien podrían ser de las víctimas de "El Chino", por el momento, la fiscalía mexiquense tramita un permiso ante la autoridad federal para poder extraer la información de los aparatos, toda vez que por ley no pueden acceder a ellos.

Mientras Andrés "M" era ingresado al penal de Barrientos, los peritos de la Fiscalía de Feminicidios aseguraron cuchillos, machetes, seguetas y otros instrumentos con los que cercenaba a sus víctimas para, presuntamente, cometer la antropofagia.