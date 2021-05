Fallece Kevin Clark, actor que interpretó al baterista en cinta Escuela de Rock

De acuerdo con la información publicada por TMZ, el actor que interpretó a Freddy Jones en dicha película que fue protagonizada por Jack Black, circulaba a bordo de su moto en Chicago, donde un vehículo se impactó contra él.

El reporte sobre Clark, de 32 años, indica que el conductor del auto recibió un citatorio para esclarecer las circunstancias; se trata de una mujer de 22 años que manejaba un Hyundai Sonata.

Really sad to hear about the passing of Kevin Clark this morning. Deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/YQuYmzqvJh