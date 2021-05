¿Por qué apodan 'Mudo' a Eduardo Aguirre?; él relata la historia 

Durante las transmisiones de los partidos de Club Santos, los narradores han mencionado que el apodo de Eduardo Aguirre surge porque casi no habla, sin embargo, el propio jugador ha relatado la historia.

En una entrevista para el programa de ESPN, Ahora o Nunca, el delantero mencionó que cuando llega a un nuevo equipo suele ser muy callado, sobre todo cuando no conoce a nadie.

¡EDUARDO AGUIRRE EN AHORA O NUNCA! ⚔️ Santos en la final contra Cruz Azul pero PRIMERO la pregunta más importante... ¿Por qué te apodaron "El Mudo"? ¡ENTREVISTA hoy a las 3pm PT/6pm ET por @ESPNDeportes!@mauriciopedroza @herculezg @ClubSantos #ModoGuerrero pic.twitter.com/NZZo2XY6dC — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) May 26, 2021

“Empieza el apodo cuando llego al Club Santos, tenía 14 años. Yo había llegado a entrenar, así he sido siempre pues, cuando llego a un equipo soy muy serio. Llego a Santos y no hablaba nada, nada, nada porque todos eran de aquí de Torreón, ya se conocían, yo nada más tenía un compañero que era de San Pedro, y justo ese día él no estaba ahí y se me acerca el profe del gimnasio, que en este momento es nuestro preparador físico, Arturo López, y me dice ‘¿Tú por qué no hablas, estás mudo?’ y escuchan mis compañeros y ya se me empezó a quedar, y fue como me patentaron en el futbol”.

Además, aclaró que el apodo de Shrek, que en algún momento se dijo que tenía, fue una confusión de los medios de comunicación, pues así le decían a un compañero de la Sub-17 de la Selección, lo que generó que en el buscador de Google indicara que también así lo nombraban.