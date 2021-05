Incorrecto comparar cifras preliminares de IED con actualizadas: Banxico

El Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Economía aseguraron que es incorrecto comparar cifras actualizadas con las preliminares de Inversión Extranjera Directa (IED), porque ello lleva a obtener porcentajes decrecientes.

Por una parte, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, dijo que no puede insistirse en comparar cifras preliminares de Inversión Extranjera Directa con cifras revisadas.

"Con esa lógica, el año pasado habrían concluido que la Inversión Extranjera Cayó 20%. La realidad es que subió 42%. De ese tamaño es su error", explicó en un tuit.

Mientras tanto la Secretaría de Economía afirmó que se deben de comparar “cifras originales con originales para disminuir el sesgo atribuible a las actualizaciones”, como se ha visto en diversas publicaciones.

"Los datos de Inversión Directa en México no son definitivos. Si una empresa no reportó movimientos de inversión en su momento y lo hace de manera extemporánea, la Secretaría de Economía y Banco de México revisan las cifras previas para que reflejen esos cambios, es por ello que las cifras originales y las actualizadas no son comparables entre sí", expuso.

La dependencia explicó que Banxico publica el dato de Inversión Extranjera bajo el principio direccional por lo que concluye que las inversiones extranjeras que llegaron de manera preliminar a México equivalen a 11 mil 864 millones de dólares, que es la misma cifra que dio la Secretaría de Economía.

Argumentan que la falta de actualizaciones de las cifras reportadas para el primer trimestre de 2020 provocan resultados decrecientes, es decir, tienen sesgos que solo se eliminan al comparar cifras originales con originales.