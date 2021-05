Tiktoker se vuelve viral por su parecido a Carlos Acevedo y el portero responde

A través de redes sociales, la tiktoker mexicana con nombre de usuario @alexacmp2 ha causado sensaciones luego de mostrar su parecido a Carlos Acevedo.

La chica, asegura que le han dicho que se parece el portero de Santos Laguna, mientras en el video muestra algunas imágenes de él y dice:

“Me han dicho que me parezco a él tantas veces que me la empecé a creer. Creo que es el cabello pero si todavía no me crees…” menciona para después colocarse la banda en el cabello y una camiseta azul, imitando la vestimenta del futbolista lagunero.

Jajajaja amos alv pic.twitter.com/t7GIw36RRU — Francisco Torres (@paqotorres) May 26, 2021

El capitán de los Guerreros no se quedó atrás y compartió su opinión sobre el video:

"Gran Tik Tok", escribió en su cuenta de Twitter.

Gran tik tok — Carlos Acevedo (@AcevedoCarlos9) May 26, 2021

Dicha publicación ha creado diversas reacciones en la web, aquí te compartimos algunas de ellas.

Ya no se quien es quien!!! pic.twitter.com/lV3lqr7Lqb — Abraham Celano (@soyabct) May 26, 2021