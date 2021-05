Piden a rector de UJED no meterse en renovación del sindicato

Exigen a Rubén Solís Ríos, rector de la Universidad Juárez del Estado (UJED) no intervenir en el proceso de renovación del SPAUJED.

El próximo 3 de junio se llevará a cabo la elección de la nueva Secretaría General del Sindicato de Personal Académico de la UJED, fecha para cual falta poco más de una semana.

Ernestina Terán, integrante de la planilla que encabeza Sagrario Salas, señaló que Jesús Sotero, secretario técnico del rector, presiona a los directores al exigirles una lista de maestros que apoyan a la planilla contraria. "Les ofrecen tiempos y les llaman personalmente a los maestros, lo cual está sancionado por la Ley Federal del Trabajo, por lo que pediremos al Comité Electoral para que exija la aplicación de la sanción que corresponda", expuso.

Por su parte, Sagrario Salas, señaló que no han tenido acercamiento con el rector para hablar de este tema en particular y dijo esperar que no esté enterado de lo que ocurre.

Lo que nosotros pedimos es una contienda limpia y que los maestros puedan tener la dirigencia que merecen y no una que sea impuesta.

La candidata mostró algunas fotografías de un evento de la planilla contraria en instalaciones de la Facultad de Trabajo Social, en el que participó el rector, directivos, además de los secretarios académico y administrativo.