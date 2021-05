Arranca vacunación antiCOVID para mayores de 40 en Coahuila

El delegado de la Secretaría de Bienestar en Coahuila, Reyes Flores Hurtado confirmó que dos municipios de la Región Sureste se suman a la vacunación para personas de 40 a 49 años de edad.

El lunes, el municipio lagunero Francisco I. Madero arrancó con la vacunación para este grupo de edad y hoy se sumarán Arteaga y General Cepeda en la región sureste.

En el caso de Arteaga, el módulo estará ubicado en la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Arteaga, y en General Cepeda las dosis se aplicarán en el auditorio municipal.

Cabe mencionar que la vacunación para este rango de edad está programada para el mes de junio, sin embargo en Coahuila se adelantó una semana.

Para acceder a la vacunación, las personas de este rango de edad deberán llevar su credencial de elector con domicilio en estos municipios. Así como copia de su CURP.

La jornada de vacunación está prevista para realizarse en dos días. En el primer día, 26 de mayo, se aplicará la dosis a personas cuyo primer apellido comiencen de las letras A a la M.

Mientras que el 27 de mayo será el turno de quienes lleven apellido paterno que inicie con la letra N a la Z.

La delegación de la Secretaría fue enfática en indicar que no se vacunarán a personas que no residan en estos municipios, por lo que no se aceptarán comprobantes de domicilios.

Las dosis que se aplicarán será de AstraZeneca. El plan de vacunación anti-COVID es realizado por el Gobierno federal. De acuerdo a sus planes sería en el mes de julio cuando se vacunaría a las personas de 40 a 49 años, pero ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el caso de Coahuila, esta etapa de vacunación a personas mayores de 50 años concluyó el fin de semana y el lunes se arrancó con la vacunación de mayores de 40 años en el municipio de Francisco I Madero.