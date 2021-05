Anya Taylor-Joy protagoniza Last Night in Soho

El día de ayer se estrenó el primer tráiler de la nueva película del director Edgar Wright, Las Night in Soho, causando gran impacto en los espectadores gracias a su atractivo visual y la trama que se comienza a desarrollar.

En el video de 2 minutos y 27 segundos, se deja ver el comienzo de una historia con tintes de ficción oscuros, que invita al público a preguntarse qué etá sucediente y en qué época se encuentra.

La escena cuenta con dos actrices como protagonistas de la película; por un lado se encuentra Thomasin McKenzie, conocida anteriormente por su papel de "Elsa Korr" en Jojo Rabbit, mientras que la otra personalidad es la aclamada Anya Taylor-Joy, conocida mundialmente por su más reciente serie, The Queens Gambit, pero que también se ha destacado por producciones independendientes como Thoroughbreds (Purasangre) o la polémica The New Mutants.

En esta ocasión, Edgar Wright regresa a los orígenes que hicieron florecer su carrera como director.

Aunque es principalmente conocido por ser la mente maestra detrás de la aclamada película Scott Pilgrim vs The World, la trilogía que lo hizo destacar como un director dedicado a la comedia visual junto a historias que se inclinan hacia el drama y el miesterio, más que las risas, fue la trilogía Cornetto.

Esta narra tres diferentes historias entre las que se involucran zombies, un asesino serial y el fin del mundo. Tomando esto como punto de partida, el nuevo adelanto de Last Night in Soho deja ver una historia que parece tener escenas de película de terror.

Este filme es uno de los más esperados de la temporada dado el retraso en su estreno a causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Sin embargo, también se trata del regreso de Edgar Wright a la pantalla grande tras su último gran éxito Baby Driver, estrenada en el 2017.