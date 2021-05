Por drogarse, Gustavo Adolfo Infante asegura que no le habla a Bárbara de Regil

El famoso conductor Gustavo Adolfo Infante hizo fuertes declaraciones sobre Bárbara de Regil que la involucran con el consumo de sustancias nocivas.

La polémica revelación la dio a conocer a través de su programa Sale el Sol, después de que el comunicador explicara el motivo por la que él y “la influencer” llevan años sin hablarse.

Y es que de acuerdo al periodista de espectáculos, Regil habría llegado drogada para una sesión de fotos con él.

“(No nos hablamos) desde que un día llegó drogada a una sesión de fotos mía”, confesó durante la emisión.

Después de volverse viral por darle un cabezazo a su mamá, #BárbaraDeRegil hace frente a las críticas y asegura el contenido de sus redes sociales es ayudar.#PájarosEnElAlambre en #SaleElSol : https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/piyVolQfmc — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 24, 2021

En compañía de las conductoras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, Infante detalló la incómoda experiencia que dice haber vivido con la actriz y que provocó que se alejara de ella.

“Yo dirigía la revista Teve del periódico Excélsior, entonces invitamos a Bárbara de Regil a hacer una sesión de fotos. Llegó hasta el copete, drogada y demás, entonces la sesión de fotos se canceló. Yo me enojé mucho con ella y desde entonces no nos hablamos”, reveló ante sus compañeras.

Tanto Vega como Alvarado revelaron que Bárbara les mandó un mensaje para pedirles que dejaran de hablar mal de ella.

“A mí sí me escribió, a Anita también, diciendo que qué lamentable debe ser estar criticando a la gente todo el tiempo. La verdad es que no, amo mi trabajo, me encanta lo que haga”, compartió Vega, quien sostuvo que no está de acuerdo en cómo Bárbara lleva su relación con su mamá.

“A mí no me habla y mejor así”, respondió el conductor.

A principios de mayo, la joven actriz volvió a ser el centro de las críticas debido a que compartió una historia de Instagram en donde se le podía observar a lado de su mamá, a quien le propinó repentinamente un fuerte cabezazo.

“Tú me diste primero”, se le escuchó decir a la actriz mientras Gabriela Alfaro se soba la cabeza por el golpe.

Las fuertes críticas hacia la actriz de 33 años inundaron sus redes sociales, por lo que Regil tuvo que pedir un alto a los ataques.