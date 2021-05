'No me interesa'; Pablo Perroni tras peticiones para abrir su Only Fans

El actor y productor Pablo Perroni acostumbra compartir en su cuenta de Instagram su día con sus seguidores, pero también es muy común que realice sensuales posados, donde el protagonista sea su trabajada fisonomía, publicaciones que alcanzan miles de me gusta en esta red social, pero para el socio de Mariana Garza en el Teatro Milán, esto no basta para iniciar su cuenta de Only Fans o cualquier otra de este tipo.

"No voy a abrir ninguna pagina no me interesa, lo he dicho muchas veces, respeto mucho a la gente que lo hace y sé que es una manera, en estos tiempos sobre todo, de ganar dinero, créanme que el dinero no lo tengo y por supuesto que podría, pero no es a lo que me dedico, lo hago porque estoy contento", dijo Pablo Perroni.

El actor se declaró orgulloso de como luce a sus 45 años, gracias a que toda su vida ha hecho ejercicio y se cuida mucho, pero para él es mucho más importante sentirse libre y vivir sin miedos.

"En el momento que decida que ya no, es por puritito gusto, no tengo ningún compromiso con absolutamente nadie, ninguna responsabilidad con nadie, esto es porque me siento bien; pero también no sabes hasta qué momento vas a poder seguir haciendo ejercicio o te vas a a ver todavía bien, yo creo que en unos años será de 'ya sientense señor'".

Pablo expresó que sí es muy recurrente que le pidan el Only Fans, pero les recomienda que mejor guarden su dinero y visiten su cuenta de Instagram, él los acepta para que vean las fotos que crea gratis, eso sí, si faltan al respeto o son groseros quedarán bloqueados.

"Ahora ¿quieren gastar dinero? ¿quieren invertir en algo? Vengan al teatro, a eso sí me dedico, soy muy feliz que ustedes inviertan muy bien ese dinero y que yo les cuente una historia", expresó Perroni, quien presenta actualmente el monólogo Puras cosas maravillosas en el Teatro Milán.

Famosos en Only Fans

Si bien Pablo Perroni no ve espacio para él en estas plataformas, sí hay otros que han decidido entrar a estos sitios de contenido exclusivo, que puede ser sensual o no, como una forma de expander su mercado, ganar dinero o simplemente para dar un plus a sus seguidores.

Yanet García

Quién no recuerda a "la chica del clima", esta conductora y ahora coach en vida saludable, decidió abrir su cuenta en esta plataforma, donde sus seguidores podrán encontrar imágenes por sólo 20 dólares al mes.

María Levy

La hija de la fallecida actriz Mariana Levy y Ariel López Padilla, también tiene cuenta en esta plataforma donde muestra su trabajo como fotógrafa, aunque en su cuenta de Instagram también pueden ver mucho de lo que ella hace.

Aura Cristina Geithner

A sus 53 años esta actriz colombiana muestra la bella de la mujer en la madurez, además de mostrar que el buen gusto no está peleado con la sensualidad.

Noelia

Esta cantante ya había incursionado en el mundo del entretenimiento para adultos y ahora lo hizo en esta clase de plataformas en las cuales se sigue mostrando atrevida.

Celia Lora

Es una experta en esta clase de contenido y además una de las figuras más populares en esta plataforma, aunque como otras celebridades, en sus otras redes sociales da un adelanto de lo que verán en este sitio.