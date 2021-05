Jugador mexicano arremete contra españoles tras indisciplina

El futbolista mexicano Diego "El Puma" Chávez incurrió en una indisciplina mientras se disputaba el juego de su equipo el Salamanca en contra del Sporting de Gijón B, en la Segunda División B de España, último de la temporada.

Según reportes de prensa, el delantero que en México tuvo un paso por Veracruz y Necaxa, se negó a salir a calentar cuando le fue ordenado por el técnico del equipo, Lolo Escobar. "Pasó casi inadvertido para la mayor parte del público que se congregó el domingo en el Helmántico para ver el último partido del Salamanca UDS esta temporada. Sin embargo, el "Puma" Chávez se negó a salir a calentar en la segunda mitad cuando se lo indicó su entrenador, Lolo Escobar.

"El delantero mexicano le dijo que no y le indicó con el dedo en forma de negación que él no se levantaba de su sitio. La actitud del 'Puma', que vio el partido desde el banquillo, no ha gustado a muchos aficionados que le han afeado el gesto en las redes sociales", público "La Gaceta de Salamanca".

A las pocas horas del incidente, Chávez publicó en su cuenta de Instagram: "Tremendos rateros que son los españoles mama ver...", lo que borró minutos después. Salamanca ganó el partido 4-1 y salvó la categoría.

El club español que es manejado por capital mexicano, se ha caracterizado en los últimos años por contratar a varios jugadores aztecas. Para esta temporada estuvieron fichados el ex de Chivas, Kristian Álvarez, Luis Telles que ha tenido paso por varios equipos de la Liga de Expansión, Jorge Mora, ex de la U.deG. y Luis Martínez, ex de Tijuana.

El "Puma" Chávez, quién salió de los Rayos del Necaxa en medio de acusaciones de haber dado positivo de marihuana en un control interno del club, jugó 23 partidos en la temporada en donde marcó cinco goles.