'¿Por qué Santos no es favorito?'; Dante Elizalde responde

Dante Elizalde aseguró que si los medios de comunicación no ven como favorito a Santos, es porque le dan más atención a los equipos de la capital del país.

En una entrevista para Fox Sports, el presidente del club lagunero, mencionó que lo que a ellos les importa es cumplir sus objetivos, no ser un equipo mediático.

“Esa pregunta no te la podría responder yo (¿por qué santos no es favorito?), yo creo que eso más bien hay que preguntárselo a tus compañeros de la prensa, me parece que está focalizada la atención de clubes que tienen relevancia en la capital, pero a lo que nosotros nos dedicamos es cumplir los objetivos que nos hemos trazado, no nos importa lo mediático ni lo que brilla”.

"ESTA AUTORIZACIÓN ES DERIVADA DEL GRAN COMPORTAMIENTO QUE HA MOSTRADO LA GENTE" #LUPenCasa Las palabras de Dante Elizalde, presidente de Santos Laguna, sobre el aforo del 70% para la #FinalxFOX@andremarinpuig, @GusMenFox, @betogarciaaspe8 & @RusoEl23 pic.twitter.com/YrttNgKTGa — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 25, 2021

Por otra parte, Dante abordó el tema sobre la autorización del Gobierno del Estado de Coahuila para ampliar el aforo permitido para la final el jueves ante Cruz Azul en el Estadio Corona.

“Este trabajo, esta autorización o ampliación del 70 por ciento no es una casualidad, o no viene por una situación espontánea. Iniciamos hace algunos meses presentando un protocolo a la autoridad, presentamos todos los mecanismos por los cuales considerábamos que el estadio era un territorio seguro para celebrar partidos con público, y se fueron haciendo pruebas, iniciamos con el 40 por ciento, después incrementamos a un 50 por ciento y hoy después de la reunión con el Subcomité del COVID que encabeza el gobernador, Miguel Ángel Riquelme, se encontraron las condiciones óptimas y necesarias para poder dar esta autorización de 70, derivado del gran comportamiento que ha mostrado la gente”, dijo.