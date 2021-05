'Sin pedirle nada', Chabelo le prestó a Luis de Alba medio millón para costosa cirugía

El comediante Luis de Alba reveló recientemente lo agradecido que está con su amigo Xavier López “Chabelo” luego de prestarle dinero para una costosa cirugía.

Y es que según reveló el cómico en una entrevista para el programa Sale el Sol, el “amigo de todos los niños” decidió apoyarlo con medio millón de pesos al ver que Alba no contaba con los recursos económicos para solventar los gastos de la operación de cadera que requería, sin siquiera habérselo pedido, confesó.

“Yo cuando me quebré la cadera, entonces había que pagar 500 mil pesos y yo no los tenía. Entonces César Bono le dijo a Azcárraga, quien estaba dispuesto a prestármelos, lo ordenó, pero dijo Chabelo: ‘No, yo tengo, si quiere yo se los puedo prestar a Luis’ y sin yo pedirle nada, me los prestó, contó a la emisión.

Luis de Alba señaló que la noble acción de Xavier López fortaleció aún más su amistad, ya que se mantiene en contacto con él a través de llamadas telefónicas, y aseguró que contrario a lo que se llegó a decir, su amigo se encuentra bien de salud y disfruta de su familia en su hogar ubicado en Acapulco, Guerrero.

Esto luego de que surgieran rumores del posible contagio de COVID-19 que habría sufrido “Chabelo”, sin embargo, Alba desmintió dicha información.

“Está en su casa de Acapulco, está bien de salud, bueno para su edad. Él está en su casa, no está enfermo ni nada. Se la pasa allí. Está de muy buen ánimo”, señaló.