David Ellefson sale de Megadeth tras acusaciones por pedofilia

Lo que ya se veía venir se cumplió. Semanas después de que Megadeth y Dave Mustaine dejaran de seguir en redes sociales a David Ellefson, luego de ser acusado de acoso sexual a menores de edad, hoy la banda confirmó la salida del bajista.

Fue a través de un comunicado en Twitter donde finalmente la banda detrás de álbumes exitosos como "Rust in peace", "Countdown to Extinction" y "Dystopia" dio a conocer su postura respecto a los señalamientos contra su cofundador, luego que presuntamente éste mantenía conversaciones inapropiadas con una fan demasiado joven.

"David Ellefson ya no estará tocando con Megadeth y oficialmente nos separamos de él. No tomamos esta decisión a la ligera. Si bien no sabemos los detalles de lo ocurrido, con una relación ya tensa, lo que se ha revelado es suficiente para hacer que trabajar juntos sea imposible en el futuro", señalaron.

El informe signado por Dave Mustaine finalizó esperando reunirse este verano con sus fans a lo largo de una gira en la que compartirán su nueva música, esto luego que está casi completa.

En redes sociales y medios de comunicación se difundieron capturas de pantalla que presuntamente tuvo David Ellefson con una menor, en la que él hacía y decía cosas obscenas.

Ante la difusión de todos esos señalamientos la misma agrupación lanzó un comunicado en el cual decían que estaban analizando el caso cuidadosamente, aunque ya había un distanciamiento pues las cuentas de los músicos habían dejado de seguirse.

"A medida que se desarrolla esta situación, es importante que todas las voces se escuchen con claridad y respeto", afirmó Megadeth en esa ocasión, misma que ha terminado con la separación de su cofundador.