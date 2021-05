Zahara estrena nuevo álbum

Una historia contada desde las heridas que supuran, desde la herida y la carne abierta. Así es como describe Zahara a su nuevo álbum titulado Puta.

Se trata de un material sobre la reputación de una mujer presa de la expectativa ajena, sepultada por mostrarse demasiado todo o demasiado poco; esta es la búsqueda de un lugar, de una esperanza, una forma de destronar la idealización y coronar a la fragilidad como única forma de estar en el mundo.

A la compositora y cantante española la hechura de cada una de las letras le resultó un momento de catarsis. Ella misma lo describe para el Siglo de Torreón como un “vómito salvaje”. Expresó que al dejar salir las sensaciones para convertirlas en canciones le permitió sentirse más ligera.

“Me quite un peso enorme por poder mostrar absolutamente todo lo que soy, de haber perdido el pudor y la vergüenza y quitarme la culpa de lo que yo he sentido que era”.

Cabe mencionar que Puta es su quinto disco conformado por 11 temas, un trabajo feminista y personal. Un material que está destinado a llevarla a lo más alto de la escena pop española y cruzar fronteras, pues desde su lanzamiento, la misma cantante, compartió se ha mantenido dentro de los primeros lugares. “En España entramos en el numero dos de las ventas de todos los discos que se vendieron esta semana (la pasada) es la entrada más potente de todos los discos que he hecho, nuca había vendido tanto, ha sido un acogida brutal también en redes”.

La crítica, asimismo, mencionó la cantautora a favorecido al material, “han comprendido su mensaje, su sonido, la producción y ha sido valorado. En mi caso yo que soy mi propio sello, soy la presidenta de mi sello, es precioso ver que todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, todas esas ideas que hemos tenido al final han desembocado en estar aquí ahora”.

Durante los primeros meses del 2021, Zahara entregó temas preámbulo de este nuevo trabajo, tales como Merichane, Canción de muerte y salvación, TAYLOR, Berlín U5, y Dolores, canciones que al igual que sus videos, lograron gran repercusión en Iberoamérica.

Por medio de una llamada por Zoom la artista dijo sentirse en un momento en que disfruta hacer música sin complejos, adaptando una libertad absoluta en cuánto a lo que tiene que decir y cómo quiere que suene.

Respecto a su nuevo material indicó “Quería hacer un disco con el que, con solo leer su título, sintieras el malestar con el que tenemos que vivir las mujeres. Quería hacer un disco que hablara de esas historias de dolor y culpa. Puta es mi historia, contada desde las heridas que supuran, desde la herida y la carne abierta. Puta también es parte de mi camino de curación. Cuando tenía 12 años y me llamaban puta mi mundo se hundía. Ese insulto que he recibido a lo largo de mi vida, ya no me duele, está vacío de contenido. Ese malestar ya no es mío. Ahora tú que estás ahí, del otro lado, tendrás que decidir qué hacer con él ”.

EVOLUCIÓN

Zahara es una de los artistas españolas del indie pop más importantes de la última década. Su sonido ha ido evolucionando desde sus primeros discos más cercanos a la música de cantautora hasta un pop electrónico actual que la hace similar a las grandes divas del pop de nuestro siglo.

Inició su carrera con tan solo 12 años cuando compuso su primera canción. Su primer disco, autoeditado en 2005, fue Día 913. Tras el llegó La fabulosa historia de… en 2009, cuyo primer corte Merezco fue la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España de ese año.

En 2011 Zahara publicó su trabajo La Pareja Tóxica producido por Ricky Falkner. El single de presentación de este trabajo, Leñador y la Mujer América, termina convirtiéndose en un mediometraje.

Su último disco, Santa, se publicó en 2015 bajo su propio sello discográfico Gozz Records. Este álbum ocupó los primeros puestos de la lista de los discos más vendidos en España durante las semanas siguientes a su lanzamiento. Para presentarlo Zahara recorrió España colgando en multitud de conciertos el cartel de Entradas Agotadas.

A parte de su faceta como cantante, Zahara también ha publicado dos libros Semaforismos y garabatonías y Trabajo, piso, pareja.

Por último Zahara dio las gracias a sus fans en México que no dejan de seguir su propuesta y apoyar en cada paso que decide dar, la cantante sólo ha visitado una vez el país, pero, manifestó desde esa ocasión quedó maravillada con la cultura y de cómo se vive de una manera más entregada la música.