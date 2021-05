Bob Dylan revela álbum favorito de su discografía

El compositor, cantante y ganador del premio Nobel , Bob Dylan, el día de ayer llegó a los 80 años con una de las carreras en la industria más prolijas.

Cuenta con una amplia lista de discos que se han logrado posicionar como favoritos del público. Sin embargo, aunque para muchos fans su mejor álbum sea alguno de los años sesenta, o tal vez el Blood on the tracks de 1975, dado que muchos bloquean su etapa cristiana entre 1979 y 1981.

Pese a ello, Bob Dylan ya a revelado cual es su álbum favorito dentro de su propia discografía. En el pasado dijo que su trilogía bíblica, Shot of love, es su favorito por sobre toda su trayectoria. "Para mí, pienso que es el álbum más explosivo que he hecho jamás".

Durante una entrevista de radio, el ganador del Nobel de Literatura habló sobre el lanzamiento de dicho álbum, donde Dylan dejó claro que no se trató de una estrategia promocional. "No, no. Es insoportable escuchar a algunos de ellos para mí. Los escucho y quiero detenerlos... me gusta Freewheelin y me gusta mi primer disco. Shot of love es mi favorito, en realidad".

El álbum muestra a Bob Dylan regresando a algunos de sus sonidos más limpios, y aquellos a los que los fanáticos estaba acostumbrados. Dylan describió dicho sonido como paradójico, "un sonido a viejo, pero nuevo". La mayoría de las canción aquí tienen la compañía de voces femeninas y teclado como instrumento dominante.

Pese a que este puede no ser el álbum favorito de los fanáticos, otro famoso que lo ha destacado como uno de sus favoritos en la vida es el vocalista de U2 , Bono.

Bod Dylan llegó el día de ayer, 24 de mayo, a los 80 años como uno de los músicos cuya carrera ha pasado a la historia como una de las más ricas, junto a una historia de superación que ha impactado a las nuevas generaciones.

Al día de hoy, su música continúa siendo parte de la cultura y un legado que seguirá marcando generaciones. Prueba de ello, es la reciente venta de su catálogocon 600 canciones por 300 millones de dólares a la empresa Universal Publishing Music, según el New York Times.