Declaratoria de emergencia por sequía en Durango, sin respuesta

No se ha dado respuesta por parte del Gobierno federal a la solicitud de declaratoria de emergencia por sequía que presentó el Gobierno de Durango, informó el secretario general de Gobierno, Héctor Flores Ávalos.

"Nosotros como Gobierno del estado hemos hecho todo lo necesario para documentar en los 39 municipios prácticamente del territorio que están declarados como se sabe en sequía severa y en algunos casos incluso en sequía extrema", refirió.

No obstante, no se ha respondido tal petición. "No hemos recibido por parte del Gobierno federal alguna respuesta, el gobernador personalmente hizo el planteamiento al presidente de la República y confiamos en que en los siguientes días pueda haber una respuesta favorable. Hay que recordarle a la ciudadanía que lo que nosotros estamos pidiendo es que se dé una declaratoria de emergencia que no espere a concluir el ciclo de lluvias, sino que ya frente a las condiciones de digamos gravedad de la sequía, como ha golpeado ya no solamente las actividades productivas sino ha puesto incluso en riesgo el agua para consumo humano, se declare con independencia de que concluya o no el ciclo de lluvias", manifestó.

Como El Siglo informó, seis municipios más del estado de Durango se sumaron a los 15 que ya estaban considerados como en sequía extrema debido a la prolongada falta de lluvias.

Coneto de Comonfort, Mapimí, Hidalgo, Rodeo, San Juan del Río y San Pedro del Gallo, pasaron de sequía severa a extrema en un lapso de dos semanas.